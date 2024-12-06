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頻尿、尿急常跑廁所？ 小心可能是「膀胱過動症」

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

攝護腺肥大、泌尿道感染常會造成尿急、頻尿、夜尿等下泌尿道症狀，讓人不停跑廁所相當惱人。不過，台灣振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰表示，除了這2個罪魁禍首以外，動不動就想上廁所，還需要留意是否為「膀胱過動症」。

膀胱過動症盛行率高 如何診斷評估？

「膀胱過動症」指的是非其他病因所造成的尿急，蔡昇翰提到，在台灣，膀胱過動症盛行率約為11至16%，盛行率相當高而且會隨著年齡上升而增加，患者經常合併有頻尿、夜尿等情形，甚至有可能會合併急迫性尿失禁。

若要診斷是否為膀胱過動症，最重要的就是必須先排除其他可能的潛在疾病（如：感染、結石、尿路癌症等）並透過膀胱過動症症狀評估表來進行評估。蔡昇翰表示，膀胱過動症症狀評估表（如下圖）是膀胱過動症診斷、治療的重要工具，能讓醫師了解患者的困擾面向及嚴重程度，也能評估治療成效。

蔡昇翰說明，經由膀胱過動症症狀評估表評估後，若總分為3至5分者屬於輕度膀胱過動症；6至11分為中度膀胱過動症；12分以上則為重度，民眾可以透過膀胱過動症症狀評估表自我評估，並與醫師討論適合的治療方式。

膀胱過動症治療可分3大類 依嚴重度評估適合的治療

由於膀胱過動症常會造成難以控制的頻尿、夜尿與尿急感，可能會嚴重影響患者的生活、睡眠、工作等，因此民眾若有相關困擾，建議都應就醫經由醫師診斷、治療。蔡昇翰表示，膀胱過動症的治療由輕至重約可分為以下3種，臨床上會依據患者的嚴重度與治療反應排列組合制定適合的治療計畫：

1.生活型態調整與骨盆膀胱訓練：

出門前、睡前建議減少飲水，以免發生尿急或急迫性尿失禁，同時也要避免咖啡因攝取，因為咖啡因會刺激膀胱收縮，加重頻尿、尿急、夜尿等症狀。另外，患者也可以進行膀胱自我訓練，有急尿感的時候嘗試轉移注意力，稍待5至10分鐘後再解尿。

2.藥物治療：

使用口服抗膽鹼藥物或乙型促效劑等藥物，放鬆膀胱、減少膀胱內壁平滑肌收縮。提醒民眾，藥物使用都應諮詢泌尿科醫師，並了解相關注意事項，若服藥後出現解尿困難的情形，應盡快就醫，經醫師評估調整用藥。

3.侵入性治療：

包含膀胱肉毒桿菌注射、神經調節技術、膀胱過大或尿液分流手術等。

每個人的情況各不相同，提醒民眾需與泌尿科醫師討論適合的治療方針。蔡昇翰主任建議，透過膀胱過動症症狀評估問卷自我評估後，與泌尿科醫師進一步討論相應的治療計畫，才能有良好且滿意的治療成果。

【本文授權轉載自健康醫療網

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