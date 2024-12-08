我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

川普出席聖母院重建開幕 重返世界舞台

手套、電池卡腸胃…異物別亂吞 嚴重恐引發敗血症

江良誠
32歲男子誤食電池，透過X光可看出四顆電池卡在腹部。（圖／台灣南投醫院提供）
32歲男子誤食電池，透過X光可看出四顆電池卡在腹部。（圖／台灣南投醫院提供）

誤食異物不只幼童和老人。一名男子誤食矽膠手套，更有另一名男子更一次吞了四顆3號電池，送醫急救，幸好及時手術取出，沒有造成食道、腸胃破裂，引發腹膜炎、敗血症而危及生命。

台灣南投醫院表示，40歲男性病患因為腹脹、噁心、嘔吐多日，原以為是消化不良，但服用胃散數日仍未改善，到醫院就醫。醫師透過內視鏡檢查，發現胃有一坨不明異物，外科醫師許家榮以腹腔鏡微創手術，取出一雙矽膠手套。

矽膠在胃中停留一段時間，無法被胃酸消化，變成一坨又黑又硬異物卡在十二指腸，導致無法消化、嘔吐等不適症狀，所幸手術後症狀便獲得緩解，術後不到一周出院。

另一名32歲男病患則是吞了四顆3號電池，被送至急診就醫，X光可看到電池在患者的胃部及十二指腸，肝膽腸胃科醫師黃耀光透過內視鏡手術，成功將電池取出。

許家榮表示，誤食異物的治療，需依個別狀況決定處置方式。若異物卡在食道或胃時，評估狀況後使用內視鏡取出。但若異物過大，像是矽膠手套就無法用內視鏡夾出時；或是異物已經抵達腸道，但可能卡在小腸，就要手術才能解決問題。

民眾誤食的異物五花八門，不論是因為好奇心、身心障礙者、老人或幼童誤食等狀況，許家榮提醒，誤食異物可能造成食道、胃腸破裂、引發腹膜炎或敗血症等併發症而危及性命。

醫師呼籲，不要輕易嘗試吞食意外，鈕扣電池、尖銳物品避免小孩誤食；老年人除簡化家中物品擺放，可以在包裝上寫上大字的警示詞，降低誤食的機會。

吞入異物的嚴重程度可大可小，要看異物是否尖銳或是否有腐蝕性，以及異物停留在體內的位置及時間長短而定，部分非尖銳的異物大多可以等待身體自然排出，但如果不慎誤食的異物有危險性，例如別針、鈕扣電池或巴克球，應盡快就醫取出。

南投醫院接連有民眾誤食異物，醫院安排手術取出。（圖／台灣南投醫院提供）
南投醫院接連有民眾誤食異物，醫院安排手術取出。（圖／台灣南投醫院提供）
40歲男子誤食矽膠手套，因卡在胃中多日，矽膠手套已經發黑變成一團。（圖／台灣南投...
40歲男子誤食矽膠手套，因卡在胃中多日，矽膠手套已經發黑變成一團。（圖／台灣南投醫院提供）

併發症

上一則

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

延伸閱讀

電動車業寒冬 13家新創公司明年夏天前將燒光資金

電動車業寒冬 13家新創公司明年夏天前將燒光資金
儲能需求強勁 中國鋰電池業迎復甦轉捩點、醞釀漲價

儲能需求強勁 中國鋰電池業迎復甦轉捩點、醞釀漲價
要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴
交通局宣布 電單車公共充電試點成功 外賣郎喊讚

交通局宣布 電單車公共充電試點成功 外賣郎喊讚

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
若你在睡覺時，都會需要墊很多枕頭當靠墊，心臟科醫師表示，這可能是患有心臟衰竭的隱性徵兆。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

睡姿看健康問題 醫：這樣睡是心臟衰竭的前兆

2024-11-08 09:00
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
本周五節氣「大雪」報到，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太表示，此時常見呼吸道、心腦血管、泌尿道、筋骨關節等疾病。（本報資料照片）

「大雪」將至 小心低溫致4部位疾病 中醫師籲製一物暖身

2024-12-04 05:38

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元