我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

50歲後聽力明顯退化 高頻接收能力最先下降

李青縈
50歲後毛細胞每年減少10%，高頻接收能力最先下降；示意圖。本報資料照片
50歲後毛細胞每年減少10%，高頻接收能力最先下降；示意圖。本報資料照片

「為什麼老公總聽不到我講話，但跟其他人溝通卻好像沒有問題？」台灣大林慈濟耳鼻喉頭頸外科醫師侯思任說，老夫妻之間常有這樣的抱怨跟困惑。聽力會隨著年紀衰老而退化，當神經退化時，高頻頻率的接收會先受影響，而男女聲帶結構不同，男生聲音低沉、女生聲音頻率較高且尖，這就是為什麼太太常覺得「老公為何聽不到我講話」。

聽力損傷依照成因可分成「傳導性聽損」、「感音性聽損」、「混合性聽損」以及「突發性聽損」。在台灣，健保署就醫數據，2023年被診斷為聽損者（任一聽損）有13.7萬人，其中感音性神經損傷最多有9.7萬人、占七成；其餘突發性聽損約3.7萬人；傳導性約7300人、混合性約5900人。

耳朵結構圖。圖/123RF
耳朵結構圖。圖/123RF

侯思任表示，傳導性聽損為聲波傳導受阻而造成；感音性神經損傷則包含聽神經瘤干擾聽力、內／外毛細胞受傷、老化等；混合性則是感音性跟傳導性一起發生；突發性多因病毒感染引發聽力損傷。

依照年齡區分，2023年聽損人數最多的區間落在60至69歲，有2萬9973人，其次為70至79歲的2萬9061人。突發性聽損以40至69歲間較常發生，以2023年的數據來看，40至49歲有6014人、50至59歲有6911人、60至69歲最多共8421人。

感音性神經損傷在50歲後就醫率快速攀升，以2023年數據來看，20到29歲時僅有約3636人，但50到59歲時已達到1萬2833人。侯思任說，就像視力衰退一樣，聽力也會老化，毛細胞在50歲後，每年會減少10%，而根據演化結果，高頻的聲音接收能力會下降。上述老夫妻的溝通困難即是此類型，因為聲帶結構使得女性音頻較高，而男性聲音因較為低沉，所以聽力開始退化時仍可以聽見。

在治療上，聽力輔具中最常見的是助聽器，侯思任說，很多人會以為助聽器就是擴音器，但兩者的功能和價錢相去甚遠。擴音是把所有聲音等比例放大，會讓耳朵暴露在高音量中；助聽器則是把需要的音頻放大，針對個人的聽損狀況調整。

侯思任以近視譬喻，就算度數高達1000度，還是有眼鏡可配戴，但若視神經損傷，眼鏡就無用武之地；聽力也是一樣，如果經過測試，連120分貝都聽不到的聽神經受損，就無法透過助聽器輔助。

人工電子耳給重度聽障者一線生機，多在醫學中心執行。

以往這類個案相當於在聽力被判了死刑，但隨著科技進步，現在可以透過在內耳耳蝸鑽洞，使用人工電子耳刺激毛細胞，讓聲波成功傳導。侯思任說，使用人工電子耳的前提是聽神經必須發育完全，並且耳廓完整，就有機會讓原本聽不到的人，可以聽見至少50分貝左右的聲音。

另外，近期國際討論失智與聽損高度相關，目前從台灣數據來看，關聯性並不高。聽損者出現失智症的比率，從60歲以上年齡區間來看約在2%左右，對照失智者就醫率約1%，差距不大。

健保

上一則

長期禁慾效果更好？ 泌尿醫列5影響：小心變短

下一則

聽力損失太久 配戴助聽器先從1天戴2小時開始適應

延伸閱讀

中耳炎5症狀 高燒不退…延誤治療聽力恐永久受損

中耳炎5症狀 高燒不退…延誤治療聽力恐永久受損
數款蘋果耳機自行更新軟體後 成為高品質助聽器

數款蘋果耳機自行更新軟體後 成為高品質助聽器
特定型號蘋果耳機 可成助聽器

特定型號蘋果耳機 可成助聽器
治鼻咽癌聽力受損 植入人工電子耳獲重「聲」

治鼻咽癌聽力受損 植入人工電子耳獲重「聲」

熱門新聞

醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

2024-11-28 20:00
同一種處方藥，因藥物計畫和居住地不同，價格可能差異高達數千元。圖為大型連鎖藥房CVS在曼哈頓的商店。(路透)

紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

2024-11-26 20:17
營養師推五種水果保護心血管。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Skyler Ewing）

營養師激推五樣水果有益心臟 吃它熱量低還飽腹

2024-11-26 19:32
若你在睡覺時，都會需要墊很多枕頭當靠墊，心臟科醫師表示，這可能是患有心臟衰竭的隱性徵兆。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

睡姿看健康問題 醫：這樣睡是心臟衰竭的前兆

2024-11-08 09:00
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
氣溫驟降，冬季白天黑夜溫差大，容易引發腦中風、心肌梗塞，醫師呼籲應注意保暖，睡覺時可戴上帽子以及圍巾，避免著涼。（本報資料照片）

冬夜睡眠防猝死 醫建議得戴上「這2物」助一覺到天亮

2024-11-28 04:21

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生