50歲後聽力明顯退化 高頻接收能力最先下降

50歲後毛細胞每年減少10%，高頻接收能力最先下降；示意圖。本報資料照片

「為什麼老公總聽不到我講話，但跟其他人溝通卻好像沒有問題？」台灣大林慈濟耳鼻喉頭頸外科醫師侯思任說，老夫妻之間常有這樣的抱怨跟困惑。聽力會隨著年紀衰老而退化，當神經退化時，高頻頻率的接收會先受影響，而男女聲帶結構不同，男生聲音低沉、女生聲音頻率較高且尖，這就是為什麼太太常覺得「老公為何聽不到我講話」。

聽力損傷依照成因可分成「傳導性聽損」、「感音性聽損」、「混合性聽損」以及「突發性聽損」。在台灣，健保 署就醫數據，2023年被診斷為聽損者（任一聽損）有13.7萬人，其中感音性神經損傷最多有9.7萬人、占七成；其餘突發性聽損約3.7萬人；傳導性約7300人、混合性約5900人。

耳朵結構圖。圖/123RF

侯思任表示，傳導性聽損為聲波傳導受阻而造成；感音性神經損傷則包含聽神經瘤干擾聽力、內／外毛細胞受傷、老化等；混合性則是感音性跟傳導性一起發生；突發性多因病毒感染引發聽力損傷。

依照年齡區分，2023年聽損人數最多的區間落在60至69歲，有2萬9973人，其次為70至79歲的2萬9061人。突發性聽損以40至69歲間較常發生，以2023年的數據來看，40至49歲有6014人、50至59歲有6911人、60至69歲最多共8421人。

感音性神經損傷在50歲後就醫率快速攀升，以2023年數據來看，20到29歲時僅有約3636人，但50到59歲時已達到1萬2833人。侯思任說，就像視力衰退一樣，聽力也會老化，毛細胞在50歲後，每年會減少10%，而根據演化結果，高頻的聲音接收能力會下降。上述老夫妻的溝通困難即是此類型，因為聲帶結構使得女性音頻較高，而男性聲音因較為低沉，所以聽力開始退化時仍可以聽見。

在治療上，聽力輔具中最常見的是助聽器，侯思任說，很多人會以為助聽器就是擴音器，但兩者的功能和價錢相去甚遠。擴音是把所有聲音等比例放大，會讓耳朵暴露在高音量中；助聽器則是把需要的音頻放大，針對個人的聽損狀況調整。

侯思任以近視譬喻，就算度數高達1000度，還是有眼鏡可配戴，但若視神經損傷，眼鏡就無用武之地；聽力也是一樣，如果經過測試，連120分貝都聽不到的聽神經受損，就無法透過助聽器輔助。

人工電子耳給重度聽障者一線生機，多在醫學中心執行。

以往這類個案相當於在聽力被判了死刑，但隨著科技進步，現在可以透過在內耳耳蝸鑽洞，使用人工電子耳刺激毛細胞，讓聲波成功傳導。侯思任說，使用人工電子耳的前提是聽神經必須發育完全，並且耳廓完整，就有機會讓原本聽不到的人，可以聽見至少50分貝左右的聲音。

另外，近期國際討論失智與聽損高度相關，目前從台灣數據來看，關聯性並不高。聽損者出現失智症的比率，從60歲以上年齡區間來看約在2%左右，對照失智者就醫率約1%，差距不大。