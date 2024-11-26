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紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

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紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

記者胡玉立／即時報導
同一種處方藥，因藥物計畫和居住地不同，價格可能差異高達數千元。圖為大型連鎖藥房CVS在曼哈頓的商店。(路透)
同一種處方藥，因藥物計畫和居住地不同，價格可能差異高達數千元。圖為大型連鎖藥房CVS在曼哈頓的商店。(路透)

美國藥品支付制度既複雜又昂貴，各處方藥價格因民眾選擇的藥物計畫不同和居住地區不同而異，同一種藥的價格可能差異高達數千元。以治療前列腺癌常用的學名藥Zytiga為例，聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)藥物計畫就有超過2200種價格，從每月815元到3356元不等。

非營利藥物定價分析組織46brooklyn研究分析發現，其他流行藥物也是如此。紅藍卡藥物福利通常涵蓋大部分藥物費用，但患者可能需要依各自計畫承擔部分費用；如自付額(deductible)或共同保險(co-insurance)。藥價差異巨大，代表患者須懂得選擇處方價格較低的計畫，才能盡量減少自付費用。

前列腺癌同款藥報價高達2200種 中間商定價拼湊方案是主因

華爾街日報報導，藥價差異巨大的原因，在於美國透過中間商協商藥價的複雜藥品核銷制度。為控制藥品開銷，這些中間商大公司制定出定價拼湊方案，針對不同計畫協商出不同價格。

這樣的制度不僅讓老年人備感困惑，如此複雜藥價也讓紅藍卡付出更多錢；紅藍卡將藥價談判外包給這些公司，為處方藥額外支付數千萬元。被稱為藥品福利經理或PBM的中間人則強調，他們致力為其客戶和老年人爭取更低藥價。

但在堪薩斯州擁有八家藥局的普萊斯(Dared Price)說：「這是個破碎的系統；對老年人、對供應商都造成困擾，政府則為此付出太大代價。」

PBM貿易組織「藥物服務管理協會」(Pharmaceutical Care Management Association)表示，藥價變化並不罕見，尤其是學名藥，PBM會透過收集藥廠和批發商資訊、調查當地市場數據並計算平均成本，來確定處方藥的公平價格。

批評者表示，PBM可從不同價格中獲利，因為紅藍卡無法追蹤其支付的所有不同金額。

46brooklyn 執行長喜亞西亞(Antonio Ciaccia)表示：「PBM得出藥價的方式不一致且互不相關，這讓紅藍卡看起來不太像個旨在產生低廉清明價格的可信賴市場，更像個賭場。 」

聯合健保集團(UnitedHealth Group)的Optum Rx、信諾集團(Cigna Group)的Express Scripts和CVS健康(CVS Health)的Caremark是美國最大的PBM，管理全美約80%處方藥。

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