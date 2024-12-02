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心律不整、會喘又心悸 當心「腦中風」機率增加5倍

萬于甄
醫師提醒，心房顫動雖是老化性疾病，大部分發生在50至60歲之間，民眾應早期控制心律，才能避免心臟衰竭及增加相關失智症風險；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，心房顫動雖是老化性疾病，大部分發生在50至60歲之間，民眾應早期控制心律，才能避免心臟衰竭及增加相關失智症風險；示意圖。（圖／123RF）

心臟亂跳、會喘又心悸，當心要注意。台灣奇美醫院心臟血管內科主治醫師李威杰表示，心房顫動是最常見的心房心律不整，容易造成腦中風，中風機率是正常人的三至五倍，死亡率更是正常人兩倍以上，而長期心房顫動也會導致心臟衰竭及增加相關失智症風險。

台南一名80多歲阿公因罹患糖尿病多年，但六年前開始反覆發生心律不整，伴隨胸悶、呼吸喘等，診斷確診為心房顫動併心臟衰竭，但藥物治療成效不佳，甚至半年來進出急診五到六次，經醫師評估後，以「脈衝場消融術肺靜脈隔離電燒手術」治療，術後心律總算穩定不再亂跳。

李威杰提醒，心房顫動雖是老化性疾病，大部分發生在50至60歲之間，不過近年有年輕化趨勢，曾治療過最年輕的病人為20多歲男性，體型高壯、但體重破百，平時不愛運動又高熱量飲食，因感到心悸就診，在接受脈腫場消融電燒術後，目前吃藥控制中。

他也說明，心房顫動常見以心導管消融術的治療方法為主，像是射頻燒灼術結合3D立體定位術，或冷凍球囊消融術，然而前者因利用熱能進行燒灼，易影響肺靜脈周圍的正常組織，且手術時間較長，後者雖手術時間短，但針對複雜或難治性的心房顫動病人來說，效果有限。

李威杰提到，近年新的技術「脈衝場消融術」為心房顫動治療上帶來不少潛在的未來優勢，像是降低併發症風險、縮短操作時間、減少熱損傷及更高的成功率等，不過，手術費用較高，未來應會慢慢降價。

李威杰強調，「脈衝場消融術」雖隨著技術成熟與應用普及，不過，仍需更多臨床數據確認其長期效果，因此對於心房顫動病人，傳統消融方法仍是目前常見的治療方式；呼籲民眾早期控制心律，才能避免心臟衰竭，平時可透過智慧型手表、心率監測器等，掌握自身心律，正常成人心律每分鐘約50至90下，太快太慢都要多加注意。

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