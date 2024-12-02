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肺阻塞恐引發癌症 9成患者因「吸菸、二手菸」致病

廖靜清
咳、痰、喘等症狀容易與感冒、氣喘混淆，若症狀持續超過3周以上，應安排肺功能檢查，查看是否有肺阻塞；示意圖。（圖／123RF）
咳、痰、喘等症狀容易與感冒、氣喘混淆，若症狀持續超過3周以上，應安排肺功能檢查，查看是否有肺阻塞；示意圖。（圖／123RF）

進入冬季，溫度及濕度的劇烈變化，容易刺激呼吸道，引起咳嗽、呼吸困難以及氣喘發作。

慢性阻塞性肺病又稱「肺阻塞」、「肺氣腫」，患者會出現咳、痰、喘等症狀，更可能伴隨心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、肺癌等共病，縮短壽命。

台灣台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，近年呼吸道疾病與空氣汙染密切相關，民眾保護肺部可以自主預防的就是戒菸及遠離二手菸害。有超過九成的肺阻塞患者都是因為「吸菸」（含二手菸）所引起，建議40歲以上的吸菸者、有肺阻塞家族病史、過度暴露於空氣汙染工作環境的從業人員，應定期做肺功能檢測，且立即戒菸。

台灣董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，人稱「孫叔叔」的孫越，曾深受肺阻塞所苦。他的菸齡近38年、每天菸量一包半，於1984年戒菸後加入董氏基金會，但因戒菸戒得太晚而罹患肺阻塞。孫越生前長達10幾年經常肺部反覆感染、高燒、急診住院，每天除遵照醫囑用藥，都要練習肺部復健、拍痰，才得以維持生活品質。

台北榮總胸腔部主治醫師周昆達表示，季節變換、空氣汙染、細菌或病毒感染會加重肺阻塞的惡化。冬天各種呼吸道疾病肆虐，民眾應配戴口罩、預防感冒，遠離菸害、空汙、粉塵等危險致病因子。咳、痰、喘等症狀容易與感冒、氣喘混淆，若症狀持續超過三周以上，應安排肺功能檢查，及時發現、及早治療，降低肺阻塞惡化。

空氣汙染 檢測 口罩

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