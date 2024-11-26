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真人版「迷宮飯」？日本野食獵人挑戰吃寄生蟲 醫說話了

記者廖靜清／台北報導
鐵線蟲外觀就像鐵線，民眾時常會誤以為是廢鐵線；食用鐵線蟲可能引起腹痛、腹瀉，但人體不是鐵線蟲適合的宿主，並不會在體內繁殖。（本報資料照片）
鐵線蟲外觀就像鐵線，民眾時常會誤以為是廢鐵線；食用鐵線蟲可能引起腹痛、腹瀉，但人體不是鐵線蟲適合的宿主，並不會在體內繁殖。（本報資料照片）

電影「鐵線蟲入侵」描述當人類遭鐵線蟲感染，會不由自主地往水裡跳。近日，日本「野食獵人」茸本朗挑戰吃鐵線蟲，他從螯蝦的肛門抓出寄生的鐵線蟲，他形容吃起來脆脆的。台安醫院感染科主任楊祖光表示，食用鐵線蟲可能引起腹痛、腹瀉，但人體不是鐵線蟲適合的宿主，並不會在體內繁殖。

鐵線蟲的外觀及顏色類似蚯蚓，十分細長、像極了鐵線，幼蟲通常寄居在螳螂、蚱蜢、蟑螂等蟲節肢動物體內，成蟲生活在海水或淡水中。楊祖光說，台少有感染鐵線蟲的案例，因為不寄生人、畜，若不小心誤食，及時投藥治療可恢復健康。

楊祖光說，台灣公共衛生大幅提升，包括自來水系統、農作改用化肥及有機肥，已經有效阻斷大部分腸道寄生蟲的傳播。30年前，蛔蟲、蟯蟲在學童中相當普遍，現今大多數寄生蟲在台灣已銷聲匿跡。即使不小心感染了這些腸道寄生蟲，只要服用藥物，一般都能夠達到良好驅蟲效果。

關於寄生蟲引發的疾病，楊祖光提醒，應注意類鼻疽、肺腺蟲、廣東住血線蟲、中華肝吸蟲等危害，門診仍可見這類病人。以類鼻疽來說，大多數被感染者為農夫，但因水患而引起感染的病例漸增加，病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛，可導致肺炎、腦炎、敗血症。民眾在清理淤泥、下田工作時，要配戴手套、雨鞋防範。

寄生蟲需要宿主，楊祖光說，民眾也要注意寵物寄生蟲與人畜共通疾病。他分享，曾有一名個案腹瀉不止、不明原因胃痛，最後請微生物老師一起分析病因，最後竟是少見的舌形蟲。不要以為家裡寵物不是野生的就沒事，貓、狗、鳥、舌、兔子、烏龜等，都要定期驅蟲，防止蟲蟲危機。

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