狹心症「救命小罐」慎用 注意4件事 5分鐘未緩解速就醫

藥物使用如果不正確或藥品過期，將無法發揮藥效；示意圖。（圖／123RF）

當狹心症或心肌梗塞的胸悶、胸痛發作時，患者會服用「救命小藥罐」來緩解，臉書 粉專「藥博士 正藥說」發文表示，該藥物成分為硝化甘油，若民眾服藥後５分鐘，心絞痛症狀仍未緩解，應立即就醫接受治療。

服用NTG建議採坐姿 避免副作用導致頭暈跌倒

臉書粉專「藥博士 正藥說」說明，狹心症的救命小藥罐，其成分為硝化甘油（Nitroglycerin，簡稱NTG），常見商品名為耐絞寧錠（Nitrostat），此藥有「擴張血管」作用，包括冠狀動脈和周邊血管的擴張，因此狹心症發作時，服藥後可擴張心血管，緩解不適。

民眾在使用NTG上需要注意以下4件事：

1.服用NTG舌下錠前先坐穩，因NTG會導致血壓下降及頭痛等副作用，坐姿服藥，可以降低頭暈而跌倒的風險。

2.心絞痛發作時放置一粒NTG舌下錠於舌下或口腔頰中（切記不可吞服，也非含在舌上），若用藥5分鐘後症狀仍未緩解，應立即就醫。就醫途中，每隔5分鐘重複用一粒，連同第1粒，最多含3粒。

3.NTG舌下錠平時應「原瓶」旋緊隨身攜帶，以供緊急時使用，切勿用自己的容器分裝，保存上注意環境應避免高溫 高濕的地方。

4.開封後應於瓶身標註開封日期，有效期限為期６個月，並定期檢查是否過期，需要時請醫師重新開立處方。

「藥博士 正藥說」叮嚀，硝化甘油救命小藥罐的注意事項需仔細留意，以防緊急時刻，藥物使用不正確或藥品過期，無法發揮藥效。同時呼籲民眾，平時對自身健康多加警醒，定期服藥及回診，並了解緊急時硝化甘油的使用注意事項，旅行出門也須隨身攜帶，為自己的健康作好萬全準備。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64919)