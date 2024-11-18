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瞳孔變色的美容手術？要價1.2萬美元卻人氣旺

編譯季晶晶／綜合外電
少數提供美容性角膜墨染術的美國眼科醫生莫沙维奇（Alexander Movshovich）。(取材自官網)
少數提供美容性角膜墨染術的美國眼科醫生莫沙维奇（Alexander Movshovich）。(取材自官網)

追求時尚的愛美人士會戴彩色日拋隱形眼鏡，而美國人開始嘗試一種永久性的「美瞳」手術，即使眼科專家警告，健康人士因此承擔的風險可能大於好處。

少數提供這種手術的眼科醫生包括從俄羅斯移民到美國的莫沙维奇（Alexander Movshovich）。他先用雷射在病患的角膜上切割出一圈圈的溝痕，再用特殊工具予以擴大並填入染料，大約半小時後，病患走出診所時，已永久改變自己的瞳孔顏色。

莫沙维奇2019年在曼哈頓中㙎開設診所Kerato。第一年為15人進行了這種「角膜墨染術」，今年預計會有400人動刀。這種保險不給付的自費手術，要價大約1萬2000美元。

角膜墨染術通常被用來治療有角膜病變的患者，但許多眼科專家都認為，基於「美容」的理由，對健康人士進行這種手術是不負責任的行為。美國眼科醫學會（American Academy of Ophthalmology）警告，這可能帶來「視力受損的嚴重風險」，還有畏光、細菌或真菌感染等副作用，比較安全的作法是配戴處方隱形眼鏡。

國際醫學期刊角膜（Cornea）2021年曾發表一項研究，40位接受美容性角膜墨染術的患者有12位抱怨對光線短期敏感，有5人說顏料褪色或變色，還有一位做過Lasik視力矯正手術的患者還出現角膜變薄和凸起的狀況。

曼哈頓 保險 俄羅斯

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