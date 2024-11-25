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66歲退休男健行突跌倒 竟罹脊椎狹窄症

記者黃寅
微創脊椎內視鏡減壓手術僅需在背部開一個0.8公分左右的小傷口，透過高解析度的內視鏡影像系統，便能精準移除增生組織，解除神經壓迫。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）
微創脊椎內視鏡減壓手術僅需在背部開一個0.8公分左右的小傷口，透過高解析度的內視鏡影像系統，便能精準移除增生組織，解除神經壓迫。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

名66歲企業人士，日前健行時突然雙腳無力跌倒。經台灣台中仁愛長庚合作聯盟醫院骨科醫師黃贊文進行腰椎核磁共振檢測，發現是因腰椎第4、5節的「脊椎狹窄症」導致神經受壓迫所引起的。所幸進行微創脊椎內視鏡減壓手術後兩周，患者便恢復了行走能力，6周後又可去爬山健行。

醫院說，這名企業人士兩年前退休並將事業交棒給兒子後，便與妻子共度退休生活，不僅到各地爬山、踏青，還經常出國旅遊、打高爾夫球。原本走5、6公里都毫無問題，但近一年卻逐漸感覺到腰部痠痛，常走不到5百公尺就要停下休息。

黃贊文說，脊椎狹窄症常發生在腰椎的第4、5節處，通常是因為腰椎退化導致骨頭及黃韌帶增生，造成脊髓空間縮小並壓迫神經，從而產生間歇性跛行或坐骨神經痛等症狀。患者的情況是典型的間歇性跛行，剛開始行走時一切正常，但走了一段距離後，便會感到下肢麻木和無力，必須坐下休息幾分鐘，症狀才能暫時緩解，反覆的情況對日常生活帶來極大的困擾。

負責手術的微創脊椎中心主任李建穎說，傳統手術傷口較大，對正常組織和肌肉造成的破壞亦較大、恢復期較長，且常會出現背部肌肉無力的問題。相較之下，微創脊椎內視鏡減壓手術則僅需在背部開一個0.8公分左右的小傷口，透過高解析度的內視鏡影像系統，便能精準移除增生組織，解除神經壓迫。這種手術有效減少出血量和避免正常組織受損，進而降低手術併發症和後遺症的風險。由於對背部肌肉和正常脊椎骨的損傷小，相較於傳統手術，也減少了日後可能需要再進行脊椎融合手術的風險。

李建穎說，姿勢不良、肥胖、長期勞損及過度使用腰椎的人群屬於「脊椎狹窄症」的高危險群。隨著年齡增長，椎間盤變薄、黃韌帶變厚和關節骨刺增生等都可能壓迫神經，引發相關症狀。若出現持續的背痛、間歇性跛行、下肢麻木，甚至行走困難，應盡早就醫，以免症狀惡化影響生活品質。

患者因「脊椎狹窄症」導致神經受壓迫（圓圈處），引起腰痠腿麻。（圖／仁愛長庚合作聯...
患者因「脊椎狹窄症」導致神經受壓迫（圓圈處），引起腰痠腿麻。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）
仁愛長庚合作聯盟醫院微創脊椎中心主任李建穎。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）
仁愛長庚合作聯盟醫院微創脊椎中心主任李建穎。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

退休 檢測 骨科

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