化膿性肝膿瘍不只肝有問題 高比率大腸病變恐致癌

台北榮總感染科主任林邑璁最新研究發現，感染克雷伯氏肺炎桿菌引起化膿性肝膿瘍病人，有很高的比例帶有大腸病變，特別是年長病人建議須進行大腸鏡檢查。（圖／123RF）

感染肺炎桿菌而引發化膿性肝膿瘍患者，竟還可能合併大腸病變，不可不慎。台北榮總感染科主任林邑璁發布最新研究發現，感染克雷伯氏肺炎桿菌而引發化膿性肝膿瘍病人，有很高比率帶有大腸病變，特別是年長病人須進行大腸鏡檢查。此研究於今年美國感染症醫學會年會發表。

依台北榮總2011至2023年統計，過去13年共112位化膿性肝膿瘍的病人接受完整大腸鏡檢查，其中45人被發現有大腸腺瘤性瘜肉，占40.2%，另有12位病人發現大腸癌，占10.7%，其餘為檢查正常患者。林邑璁說，由此發現，此類患者大腸病變比率相當高，約10人就有人罹患大腸癌。

林邑璁指出，化膿性肝膿瘍和大腸癌或腺瘤性息肉有高度關聯原因，推測可能是肝膿瘍病人的腸道可能潛在異常，使得腸道移生的細菌移行至肝臟，故在感染急性期治療病況穩定後，將每位化膿性肝膿瘍病人轉診給腸胃科醫師進行大腸鏡檢查，查看是否有大腸黏膜病灶。

林邑璁說，大腸內的腺瘤性息肉為癌前病變，如未及時切除，可能轉化為大腸癌，提醒年紀超過50歲以上為有大腸腺瘤性瘜肉或大腸癌的唯一獨立危險因子，呼籲感染化膿性肝膿瘍的病人應進行大腸鏡檢查；年長者務必接受大腸鏡檢查，以早期發現癌症 接受治療，或及時切除瘜肉。

林邑璁曾收治一名69歲女士，因持續發燒及食欲不振，在某醫院接受電腦斷層檢查診斷出肝膿瘍，細菌培養是克雷伯氏肺炎桿菌，受病情因素影響，進一步轉診至北榮治療，病況順利改善，感染控制後建議由胃腸科醫師進行大腸鏡檢查，竟發現早期大腸癌，再轉介至大腸外科順利完成手術，目前持續在門診追蹤，健康狀況良好。