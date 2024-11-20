糖尿病不可逆 出現「三多一少」症狀通常已嚴重

三餐不正常、肥胖、情緒壓力、營養失衡、人口老化等，都使人陷入「高血糖」危機，一旦罹患糖尿病，與洗腎的距離就會快速拉近。

40歲之後 每人應檢測血糖

醫界近年雖不斷推動「三多一少」的糖尿病自我檢測症狀，但通常有三多一少症狀時，血糖都已「不可逆」，而糖尿病前期大多以「無症狀」出現，醫師建議，40歲以後，每個人都應該做血糖檢測，可在糖尿病前期即開始控制，透過飲食運動控制血糖。

根據國際糖尿病聯盟預估，2045年全球糖尿病人口將突破6億人。以台灣為例，國衛院調查，台灣糖尿病盛行率過去約落在10%，2019年時已破11%，且持續攀升，目前粗估糖尿病人口約有230萬人，且不包含「糖尿病前期」的患者。

台灣林口長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師林嘉鴻表示，人體的血糖變化，難透過症狀即時反應，雖然醫界不斷宣導糖尿病會有「三多一少」症狀，吃多、喝多、尿多，加上體重減少，但當三多一少症狀出現時，通常都已是嚴重的糖尿病患者。臨床上見到許多高血糖患者，生活中幾乎是「無症狀患者」，也對於血糖的變化毫無病識感。

高血糖對於血管的傷害極大，血液因糖分過高變得濃稠，血流不像過去可以順利運行，輸送氧氣、營養等效率變差，高血糖者容易感到疲憊、口乾舌燥，血管分布密集的器官，如腎臟、眼睛、腸道等功能皆會受到影響。而且高血糖也會讓血管壁上囤積多餘的膽固醇，增加血管硬化、腦中風、心肌梗塞的機率。

糖尿病的定義為空腹血糖超過126mg/dl、飯後血糖在200mg/dl以上、糖化血色素在6.5以上。此時，血管通常已出現不可逆的傷害，需要靠藥物並搭配控制飲食運動，降低高血糖導致併發症的風險。

近年健康檢查盛行，不少人血糖雖高，但未達糖尿病數值的標準，此時被稱為糖尿病前期，其數值為空腹血糖在101到125mg/dl間、飯後血糖在141到199mg/dl間、糖化血色素為5.7到6.4間。

飲食控制 少糖少油少澱粉

林嘉鴻表示，糖尿病前期是指血糖高，且身體已經快要控制不了血糖變化，若不控制飲食生活習慣，據統計，約有25%的機率會在3到5年內，成為糖尿病患者。

糖尿病罹病風險因子中，有一項是「年紀」，年紀愈大血管的彈性愈差，也會增加罹患糖尿病的機率。

林嘉鴻表示，目前定義糖尿病患者或是糖尿病前期的數值定義，並沒有因年紀差異，給予年長者較寬鬆的數值，血糖愈高，對於器官的影響是絕對的，血糖能降到正常值，愈能降低併發症的風險。

若透過健檢等方式，得知自己是糖尿病前期的患者，林嘉鴻表示，第一時間還不須用藥，但要「積極」做飲食控制，少糖、少油、少澱粉，以低升糖指數（GI值）的食物為主，主食可以從白米飯改為全麥穀類，多吃纖維高且低糖的蔬果，如番茄、花椰菜等。

不過，現在的食物「地雷」太多，像蔬果汁看似少糖少油，如果加到高糖分的水果，如鳳梨、芒果，一杯蔬果汁也可能成為「控糖殺手」。

GI值是指食物吃下肚後2小時，血糖上升快慢數值指標，以0到100作為呈現。民眾常會誤以為低GI食物就是「熱量低」，事實上不然，低GI食物通常是纖維高、加工程度低、非精緻食物，人體吸收較慢，不易讓血糖快速飆升，不代表熱量低，例如一小條蒸地瓜，熱量如同一碗白飯。