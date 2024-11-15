顏面常作痛？三叉神經痛好發中年女性 3類成因1次搞懂

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50多歲的陳先生，10多年前診斷出罹患三叉神經痛，狀況時好時壞，顏面不時襲來各種痛感。近期發作頻率變密集且週期縮短，嚴重影響生活品質，2個月前至台北醫學大學部立雙和醫院疼痛特別門診就醫，透過高頻熱凝神經阻斷手術，明顯緩解困擾許久的顏面劇痛問題。

三叉神經痛患者福音 高頻熱凝手術讓你免忍痛

雙和醫院疼痛中心主任林嘉祥醫師表示，三叉神經痛是面部神經自主不正常放電，或是由外物刺激引起的異常敏感化所造成。大部分患者在初期可用抗癲癇藥物來穩定神經進而緩解疼痛，但仍有約2至3成的患者不適合該類藥物，或是服藥效果逐漸變差，後續就可考慮以手術方式來解決困擾。

其中，高頻熱凝神經阻斷手術是使用影像導引穿刺，只有類似抽血的針孔，沒有切割傷口，相較於傳統的經顱減壓手術風險較低，是三叉神經痛患者的最佳選擇之一。而雙和醫院目前採用新型的顱底外神經孔分支獨立觸及手術技術，成效與傳統經卵圓孔穿刺入顱內的方式相當，大幅降低顱內出血與併發感染等風險。

▲透過手術抑制腦部髓鞘跳躍式傳導的不正常放電，藉此達到阻斷疼痛之效果。（圖／雙和醫院提供）

林嘉祥醫師解釋，高頻熱凝的治療技術又可分成兩項，其中低溫 脈衝的神經調控治療，溫度控制小於攝氏42度，乃透過高能量的磁場效應去調控神經，進而穩定神經，達到止痛效果；然而，低溫脈衝相較高溫 熱凝的手段通常成效稍低，且復發率稍高，但好處是不會損傷神經；另一種則是高頻熱凝神經阻斷手術，治療溫度約在攝氏60度到65度之間，有時甚至提高到攝氏80度到90度，利用高溫把三叉神經的髓鞘部分燒灼掉，抑制透過髓鞘跳躍式傳導的不正常放電以達到阻斷疼痛之效果。

雙和醫院疼痛中心2年來以新型的手術方式已幫助30多名三叉神經痛患者解決疼痛困擾，林嘉祥醫師說明，取而代之的則是臉部頓麻的感覺，但即便是這種感覺，都比先前的劇烈疼痛舒適許多，更重要的是，大幅改善患者的生活與睡眠品質，享受快樂且健康的人生不再遙不可及。

三叉神經痛成因分3類 中年女性更容易罹患

三叉神經痛的成因可分3類：首先，是神經受到外物壓迫，最常見的是血管、血管瘤或是腫瘤；其次，是神經遭帶狀皰疹侵犯；再者，則是找不出明顯原因。由於三叉神經分布在前額、面頰、及下巴，因此有可能只是觸碰到臉頰，或吃東西、打哈欠、刷牙或吹冷風等小事，都會引起令人極度不適的劇痛。

另外，三叉神經痛發作的頻率也與一般的神經痛不太一樣，其中起始發作時間是幾秒鐘到1至2分鐘不等，一陣一陣的來襲，不太會出現持續性疼痛，也會出現發作數次後就消失數週，甚至是半年，才再次出現的間歇情況。如果有上述類似的主訴，大多可確診為三叉神經痛。

根據統計，三叉神經痛發生率約10萬分之4至5，大都出現在年逾半百的中年人族群，女性多於男性，大約是2比1。其中，出現在眼皮底下到上嘴角之間的第二叉神經疼痛比率較高，約佔所有患者的35%；其次是出現在下嘴角到耳朵前面的第三叉神經疼痛，約佔30%；出現在眼眶上面的第一叉神經疼痛較少，大約10%左右，另有少部分同時出現第一叉及第二叉的神經痛，或是第二叉及第三叉的神經痛，至於兩側顏面同時出現三叉神經痛的機率，則少之又少。

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