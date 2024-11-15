夫妻拚了1年多仍不孕 超音波揪1症狀讓精子不健康

圖片來源 ／NOW健康

32歲黃先生跟太太結婚1年多，渴望有小孩的2人卻遲遲沒有懷孕，因此前往醫院檢查。透過精液檢查，發現黃先生的精子品質不佳，精子數量跟活動力都不足，以超音波進一步檢查，才知他因精索靜脈曲張影響睪丸產生精子的能力，後續採取手術將腫脹的精索靜脈結紮，改善生殖能力，黃太太在半年後順利懷孕，夫妻倆喜迎新生命。

男子發生精索靜脈曲張 竟與久坐久站有關

一般而言，夫妻在沒有採取避孕措施的情況下，超過1年未受孕，就是醫學上所謂的「不孕症」。根據統計，不孕症的夫妻中，原因發生在男生、女生的機率各占40%，而男女同時有狀況者則占20%，因此在一直無法懷孕的情況下，通常需要雙方同時就醫檢查。

關於男性發生不孕症的原因，台北慈濟醫院泌尿科醫師蔡芳生指出，男生的精子品質自青春期後逐漸上升，28歲達到高峰，之後隨著年紀老化下降，但先天基因與後天環境都可能造成男性不孕，精索靜脈曲張就是最常見的原因之一，另外發炎或輸精管阻塞等疾病也可能導致男性不孕。

蔡芳生表示，精索位於腹股溝中，約有1成5男性會有精索靜脈曲張的情形，其發生原因與久站、久坐及搬重物等會增加腹壓的行為有關。因為血液鬱積在靜脈血管內，導致睪丸溫度升高，進而影響精子品質，大部分患者沒有明顯症狀，僅有嚴重時會出現腫脹或沉重感。

精索靜脈曲張經治療 成功懷孕機率高

男性診斷不孕症相對女性來說較為容易，蔡芳生說明，但凡就診，醫師會藉由精液分析其精子數量、活動力和形狀，若精子品質異常，再進一步檢查是否為特定疾病造成，並予以治療。以精索靜脈曲張為例，若病人在理學、超音波等檢查下確診，且需要治療的情況下，是可以透過手術根治的。

蔡芳生坦言，現今治療方式已進步到能透過腹腔鏡微創手術施行，僅需在腹部開2至3個小孔洞，將器械伸入精索靜脈，將之電燒結紮即可，而後人體會自行再生新的靜脈血管，改善原有的靜脈曲張問題。他也提到，男性不孕症透過適切治療，大多能順利懷孕生子，若因為其他因素而無法有效治療者，也可以選擇其他方式如試管嬰兒、單細胞精子植入術等方式懷孕。

除了基因與疾病因素，外在環境也是造成男性不孕的1大原因。蔡芳生提醒民眾，高溫 環境不利精子生成，生殖部位的理想溫度要比身體體溫低1至2度，因此若有熱水浴、泡溫泉習慣者必須留意溫度與時間；而生活中有許多類雌激素1類的環境荷爾蒙如雙酚A、塑化劑等，長期接觸會影響生殖功能，不可不慎；男性可多攝取如深綠色蔬菜、堅果類等富含維生素E的抗氧化食物，從日常保養中提升受孕成功率。

【本文授權轉載自NOW健康】