無聲的腎病 9成患者有「腎性貧血」 疲倦、頭暈別輕忽

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慢性腎臟病是常被忽略的疾病之一，往往等到症狀出現時才發現已惡化至疾病中後期。對於末期腎病患者而言，腎性貧血是一個常見的挑戰。疲倦、頭暈、呼吸困難等貧血症狀不僅影響患者的日常生活品質，長期下來還會增加心臟負擔，並影響其他器官功能。

腎臟與造血息息相關 無法感測缺氧訊號造成腎性貧血

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯醫師解釋，腎臟是人體造血的重要器官之一，它會感測血液中的氧氣量，當含氧量過低時，腎臟會釋放紅血球生成素（Erythropoietin, EPO）來刺激骨髓製造紅血球。然而一旦腎功能受損，腎臟無法有效感測到缺氧訊號，骨髓就無法正常製血，形成「腎性貧血」。患者可能會感到疲倦、頭暈、呼吸困難等症狀，這些都是貧血的表徵，應及早留意，避免進一步惡化。

腎性貧血治療選項：從傳統注射到HIF療法的革新

過去，腎性貧血的治療主要依賴注射紅血球生成刺激劑（ESA）輔以鐵劑來提高紅血球生成，但效果易受慢性發炎影響。隨著醫療科技進步，現已有模擬體內低氧環境的口服藥物，透過藥物穩定HIF（缺氧誘導因子），能夠促進身體自然生成紅血球，為患者提供更多元的治療選擇。

吳麥斯醫師表示，自1980年代以來，腎性貧血的治療主要是透過ESA注射直接補充紅血球生成素，但有時當ESA濃度過高，骨髓接收到的訊息可能不足以增加造血量。此外，腎病患者常伴隨鐵質缺乏問題，透析過程也會使鐵質流失，導致造血困難。隨著 HIF 療法的出現，這類藥物通過穩定細胞在低氧環境下的HIF反應，促使紅血球生成素的自然生成，使體內鐵質與其他營養物質更高效地被應用，並因為是口服藥物，提高了患者的依從性和便利性，較不受慢性發炎影響，是腎性貧血治療的一大突破。

隨著藥物技術進步，現行的腎性貧血治療已包括ESA注射、口服鐵劑、靜脈鐵劑及新型HIF療法等多種選擇。這些治療選項各具特點，醫師可以根據患者的需求靈活搭配使用，提供更適合個別患者的療程。

吳麥斯醫師指出，腎性貧血對慢性腎病患者是長期課題，治療選擇的多樣化不僅改善了患者的生活品質，也讓醫師在面對患者個別需求時有了更多選擇。隨著藥物科技不斷演進，腎病患者在抗貧血治療上將擁有更佳的支持，持續改善生活品質。

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