痔瘡不想開刀？網推5種治療方式 其中4種不開刀

（圖／NOW健康）

痔瘡指的是肛門內外血管腫漲的情況，是現代人常見的疾病，症狀小至肛門搔癢，大至排便出血，絕對是不可輕忽的健康問題，若長時間置之不理，便可能大幅影響生活品質。接下來就一起來看看有哪些受到網友熱議的痔瘡治療的方式吧！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「痔瘡治療方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大痔瘡治療方式。

▲近3個月內「痔瘡治療方式」話題的網路聲量表現。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

治療痔瘡怎麼做？網最推藥物與手術治療

觀察近3個月內網友針對「痔瘡治療方式」相關話題的討論，發現「藥物治療」為最受社群熱議的治療方式之一，通常適用於較輕微的痔瘡症狀。痔瘡的藥物可分為外用藥膏和口服藥兩類，主要有消炎、止痛和降低出血等作用，有網友便分享，部份痔瘡藥膏需「直接插入肛門上藥」，讓人相當不習慣，感嘆藥物治療的好處是避免手術動刀，不過也需要忍耐上藥過程的不適。也有網友提醒「可以擦藥膏，但含有類固醇的不要一直擦」，因過量使用含類固醇的藥膏可能導致局部皮膚變薄、微血管變明顯及心悸等副作用，需確實遵循醫囑使用。

不少人面對痔瘡困擾時也會選擇直接「手術切除」，雖然多需麻醉及住院進行，但術後復發率相對較低，且能同時處理多顆痔核，可說是根治痔瘡最有效的方法之一。痔瘡切除手術分為「傳統切除」、「環狀切除」及「微創切除」等方式，其中傳統手術花費通常較低，但因切口較大，術後容易感到疼痛，便有網友表示「很多產後去開傳統痔瘡手術的媽媽朋友都痛到不行」；也有曾進行微創手術的網友現身說法「手術隔天就可以走路了，傷口比較小」，而無論是選擇哪種手術方式，都應先與醫師充分討論後再做決定。

減少食用刺激性飲食 生活習慣為好轉關鍵

此外，「飲食改善」也是不少網友提及的痔瘡治療方式。有醫生建議痔瘡患者多攝取蔬果等高纖維食物和足夠水分>，且要避免辣椒與咖啡 等刺激性食物，討論區中則有網友提到，自己原本飽受痔瘡的疼痛困擾，但在減少吃辣頻率後改善很多；也有人提醒痔瘡雖然可以透過藥物或手術治療，「但以長期來說，還是得改善生活習慣和飲食」，點出調整飲食習慣對預防及緩解痔瘡的重要性。

除了上述的治療方式外，「溫水坐浴」及「橡皮圈結紮術」亦是常見的選擇，同樣在社群區中引起網友討論。現代社會中，人們經常處於高壓的生活狀態，往往容易忽略自身的健康狀況，若你也正在經歷痔瘡帶來的困擾，務必要盡快求助醫師，及早找到最適合自己的治療方式。



核稿編輯：陳如頤



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