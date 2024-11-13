安眠藥慎用 她失眠白天、晚上都吃 錯誤使用下場慘

（圖／NOW健康）

服用鎮靜安眠藥物，小心記憶斷片。工作壓力沉重，30歲陳先生經常失眠 、睡不好，因此，習慣於睡前吃1顆安眠藥，然後看著小說，有時喝上1小杯酒，不料，隔天一早完全不記得小說內容，還以為自己是否失智，最恐怖的是出現夢遊，走到廚房煮東西。

酒精與安眠藥交互作用 嚴重恐斷片、夢遊

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，酒精和安眠藥物容易產生交互作用，合併使用，可能出現加成效果，導致嗜睡、記憶障礙，甚至出現有如夢遊的行為。

以陳先生為例，吃了藥、喝了酒，對於睡前所言所行，幾乎都是斷片，家人表示，他吃藥之後，有時突然起床，拿出零食，就吃了起來，甚至走至廚房，打開瓦斯爐，開始煮東西，相當危險。

服用安眠藥出現異狀 醫警示應及時就醫

張祜銘分享，最近有收治1名40歲長期失眠女性，持續在診所領取安眠藥，1次發現白天用藥，居然整個人放鬆不少，因此白天也吃上幾顆，不料，藥物愈吃愈多，1天服用數十顆，家人覺得不對勁，才陪同就醫。

張祜銘提醒，酒精會安眠藥交互作用，服用任何藥物，務必搭配白開水，且用鎮靜安眠藥物後，務必馬上躺在床上睡覺。再者，服用安眠藥的民眾如果如有「行為上改變（如：用量增加）、心理上改變（如：遇到壓力就想吃安眠藥）、生活上的影響（如：出現戒斷症狀、沒吃藥會手抖）」，就要盡快到成癮科門診，接受專業評估。

食藥署管制藥品組科長宋居定提出安眠藥使用原則，應避免「5不」事項及遵守「4要」原則。其中「5不」包含不自行購買鎮靜安眠藥、不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、不開車或操作機具、不轉售或轉讓；「4要」則為用藥要遵照醫師處方、用藥要配白開水、用藥後要馬上就寢、要配合調整睡眠作息。

▲民眾有服用安眠藥，應注意「5不4要」原則。（圖／食藥署提供）



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