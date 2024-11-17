罕見6公分心臟癌 76歲婦呼吸困難…質子治療重生

罹患心臟癌的卜姓婦人（右四），經過質子治療後重獲新生。（圖／中國附醫提供）

76歲卜姓婦人半年來暴瘦、呼吸困難，就醫發現心臟長出一顆約6公分的腫瘤 ，確診為非常罕見的心臟惡性軟組織肉瘤，經接受質子治療後，她感謝醫療團隊，讓她有勇氣面對癌症 ，重獲新生。

台灣台北中國醫藥大學附設醫院心臟外科醫師吳佳穎說，心臟腫瘤盛行率約萬分之一，惡性率四分之一，心臟惡性軟組織肉瘤早期多無明顯症狀，晚期可能出現胸痛、呼吸急促、心悸、心跳不規則或腿部和腹部水腫等，這也使得心臟腫瘤治療極具挑戰性。

吳佳穎說明，卜婦今年7月由丈夫陪伴就診，發現心臟長腫瘤，嚴重影響血液循環，導致出現心悸、胸悶、呼吸困難等症狀，由於腫瘤位置手術無法完全切除，家人擔心傳統化療、放療副作用會讓她的身體無法負荷，因此接受質子治療中心院長趙坤山與醫療團隊建議，接受質子治療，

趙坤山說，卜婦在門診接受每天30分鐘的治療、無需住院，質子治療團隊每日監測及追蹤照射過程反應及副作用，在團隊照護及陪伴下，約1.5個月順利完成30次質子治療。

卜婦在術後表示，她原本擔心年紀大，身體無法承受這些癌症治療，沒想到治療期間，幾乎沒有不舒服症狀，特別感謝趙坤山院長及醫療團隊，讓她有信心、有勇氣面對癌症，重獲新生。

院方說明，質子治療能將能量精確集中在腫瘤上，高精確度和低副作用，使得病人能夠接受更高劑量的放射治療，不會增加健康組織的損害風險，有助提高治療效果，縮短治療時間，並減少復發風險。