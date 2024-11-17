我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

9旬婦心臟衰竭 經導管主動脈瓣膜置換術 救心免開胸

記者李宗祐
經導管主動脈瓣膜置換手術，將人工瓣膜置入心臟發揮功能。（圖／嘉義基督教醫院提供）
經導管主動脈瓣膜置換手術，將人工瓣膜置入心臟發揮功能。（圖／嘉義基督教醫院提供）

台灣嘉義9旬黃姓婦人因嚴重主動脈狹窄合併嚴重心臟衰竭，需考慮置換人工瓣膜，家人擔心年紀太大不適合開胸手術；經醫師評估後，建議可施以「經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）」，相較傳統開胸手術，有傷口小、恢復快的優點，手術後順利出院。

嘉義基督教醫院心血管內科醫師蔡翰林表示，主動脈瓣膜狹窄是高齡者常見的退化性心臟瓣膜疾病，主要是因心臟的主動脈瓣膜增厚、鈣化，造成瓣膜無法完全打開，導致心臟無法有效地供血，進而引發胸痛、走路會喘、呼吸困難、頭暈甚至昏倒或猝死等症狀，這些症狀會隨著主動脈瓣的狹窄程度嚴重而變得更為惡化。

嘉基心血管外科醫師陳胤嘉表示，經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）通常適用於年齡在75～80歲以上的中高風險主動脈瓣膜狹窄患者；經導管主動脈瓣膜置換術相較傳統開胸手術，有傷口小、恢復快的優點，可以透過鼠蹊部股動脈或其他小切口，經導管將支架型人工瓣膜置入心臟，不僅降低手術的創傷，還讓患者能在短時間內重返日常生活。但是經導管主動脈瓣膜置換術，並非每位患者都適合，仍需經醫師評估。

嘉基副院長楊正三表示，根據最新的臨床研究，經導管主動脈瓣膜置換術的長期預後不遜於傳統手術，尤其在高風險患者有更高的成功率。希望能有更多的主動脈瓣膜狹窄病患及家屬瞭解這項技術，並在專業醫師的協助下，共同選擇適合的治療方案。

猝死

上一則

觀念翻轉 中毒洗胃不見得有用 急診醫曝9成能自行代謝

下一則

假中醫隔空診斷「生殖器慘白」台老翁砸百萬重振雄風被騙

延伸閱讀

重返「戰情室」 趙少康：體力未恢復 廣播主持再等等

重返「戰情室」 趙少康：體力未恢復 廣播主持再等等
養生保健／老花眼突好轉先別沾沾自喜 小心白內障惡化

養生保健／老花眼突好轉先別沾沾自喜 小心白內障惡化
進手術房之前

進手術房之前
走不到5百公尺就要休息 66歲退休男罹「脊椎狹窄症」

走不到5百公尺就要休息 66歲退休男罹「脊椎狹窄症」

熱門新聞

(取自123RF)

很多人錯了…這樣喝咖啡恐傷腎 醫曝6食物可護腎

2024-11-11 13:49
台灣洗腎人口破9萬人，位居全球前三名，且加上高齡化社會，未來腎臟疾病患者可預期會愈來愈多。（本報資料照片）

重訓+高蛋白飲食=NG護腎運動 醫：每天一事避免洗腎

2024-11-14 04:36
不少民眾都有飯後想睡的經驗，台大醫院內科部主治醫師張以承表示，這種情況與人體的副交感神經運作有關。示意圖。（本報資料照片）

吃飽就想睡？食物昏迷與神經系統有關 醫籲調整用餐1細節

2024-11-13 04:23
可藉由「吃藥周期的一半」的原則，判斷要不要補吃。（取材自食藥署藥物食品安全週報）

忘記吃藥要補吃嗎？ 專家教你1圖看懂關鍵時機

2024-11-16 05:19
民進黨前立委鄭運鵬說，被稱讚「你皮膚好好」時，都會說明：「大概因為我是乾癬患者，所以看起來白裡透紅」。（本報資料照片）

璩美鳳曝遭柯文哲讚「皮膚好好」 鄭運鵬曝罹這病也曾被誇

2024-11-12 17:43
天氣變化大，心肌梗塞發生機率增加，醫師提醒多注意日常保暖。（123RF）

天冷多注意 牙痛、喉嚨痛、腋下痛可能是心肌梗塞徵兆

2024-11-13 05:02

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕