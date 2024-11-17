9旬婦心臟衰竭 經導管主動脈瓣膜置換術 救心免開胸

經導管主動脈瓣膜置換手術，將人工瓣膜置入心臟發揮功能。（圖／嘉義基督教醫院提供）

台灣嘉義9旬黃姓婦人因嚴重主動脈狹窄合併嚴重心臟衰竭，需考慮置換人工瓣膜，家人擔心年紀太大不適合開胸手術；經醫師評估後，建議可施以「經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）」，相較傳統開胸手術，有傷口小、恢復快的優點，手術後順利出院。

嘉義基督教醫院心血管內科醫師蔡翰林表示，主動脈瓣膜狹窄是高齡者常見的退化性心臟瓣膜疾病，主要是因心臟的主動脈瓣膜增厚、鈣化，造成瓣膜無法完全打開，導致心臟無法有效地供血，進而引發胸痛、走路會喘、呼吸困難、頭暈甚至昏倒或猝死 等症狀，這些症狀會隨著主動脈瓣的狹窄程度嚴重而變得更為惡化。

嘉基心血管外科醫師陳胤嘉表示，經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）通常適用於年齡在75～80歲以上的中高風險主動脈瓣膜狹窄患者；經導管主動脈瓣膜置換術相較傳統開胸手術，有傷口小、恢復快的優點，可以透過鼠蹊部股動脈或其他小切口，經導管將支架型人工瓣膜置入心臟，不僅降低手術的創傷，還讓患者能在短時間內重返日常生活。但是經導管主動脈瓣膜置換術，並非每位患者都適合，仍需經醫師評估。

嘉基副院長楊正三表示，根據最新的臨床研究，經導管主動脈瓣膜置換術的長期預後不遜於傳統手術，尤其在高風險患者有更高的成功率。希望能有更多的主動脈瓣膜狹窄病患及家屬瞭解這項技術，並在專業醫師的協助下，共同選擇適合的治療方案。