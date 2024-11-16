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甲狀腺癌好發年輕女性 久咳、吞嚥困難…4症狀是警訊

記者林則澄、廖靜清／台北報導
醫師提醒，甲狀腺癌的生長速度較為緩慢，被喻為「惰性癌」，只要完整治療並定期追蹤，10年存活率多可達98%以上；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，甲狀腺癌的生長速度較為緩慢，被喻為「惰性癌」，只要完整治療並定期追蹤，10年存活率多可達98%以上；示意圖。（圖／123RF）

台灣女星徐若瑄自爆今年初罹患甲狀腺癌，得知消息後心情嚴重受影響，直呼「為什麼是我！」所幸發現時為零期甲狀腺癌，已及早接受手術治療。台灣國泰醫院一般外科主治醫師蔡明霖表示，甲狀腺癌好發於年輕女性，如果久咳不癒、聲音沙啞、吞嚥困難甚至頸部摸到腫塊，有四種特徵要注意罹癌警訊。

蔡明霖說，甲狀腺腫瘤是一種常見的疾病，約40%的民眾有甲狀腺結節，但大部分屬於良性，甲狀腺癌占甲狀腺腫瘤不到5%。

蔡明霖提到，甲狀腺癌的生長速度較為緩慢，被喻為「惰性癌」，有70%至90%的患者是「意外」診斷出來的，也就是在健檢的過程中發現。只要經過完整的治療並定期追蹤，10年存活率多可達98%以上，治癒比率相當高。

大部分甲狀腺癌沒有症狀，也不會出現甲狀腺功能異常，當腫瘤長大到壓迫到臨近的氣管、神經、頸動脈時，才會發生明顯的不適，例如壓迫喉嚨造成聲音沙啞、阻礙氣管造成咳嗽、侵犯食道造成吞嚥困難。若轉移到骨頭及肺部，則會出現疼痛、呼吸不順暢等。

甲狀腺癌該如何預防呢？蔡明霖說，跟一般疾病保健一樣，營養均衡、作息正常、規律運動。甲狀腺癌目前發生原因不明，理論上跟「荷爾蒙」有關，但尚未完全證實；也可能跟基因突變、遺傳因子或暴露環境有關。

台大醫院內科部主治醫師張以承表示，甲狀腺癌是以乳突癌為最常見，發病的高危險因子是暴露在具放射物質的環境中，如日本原子彈爆炸後的廣島與長崎、台灣的放射性海砂屋等，或有橋本氏甲狀腺炎、甲狀腺功能低下的患者也是高危險群，包括女性、老年人都要注意。

張以承也說，以往民眾由於體內缺「碘」，導致甲狀腺機能不佳，更甚者因此癌變，不過該營養素如今多被添加在鹽巴內，製成「碘鹽」，或如海中的深色食物，包括海帶、海菜、紫菜，與十字花科蔬菜的花椰菜、高麗菜、青江菜、白蘿蔔等也有碘的成分。

張以承提醒，民眾除非被醫師、營養師建議應多攝取碘，否則不必特別補充大量該營養素，若當人體內含過多碘，反而也容易引起甲狀腺亢進、誘發腫瘤等情況。

在治療方面，主要分為單側甲狀腺切除術、甲狀腺全切除術，術後輔以放射性碘-131治療殘存的腫瘤、復發、轉移等治療。蔡明霖提醒，癌症可以透過篩檢早期發現、早期治療，但甲狀腺癌不用過度篩檢，定期健康檢查或全身大範圍篩檢可早期發現結節。

台灣女星徐若瑄今年初罹患甲狀腺癌零期，所幸經治療，如今已恢復健康。(本報資料照片...
台灣女星徐若瑄今年初罹患甲狀腺癌零期，所幸經治療，如今已恢復健康。(本報資料照片)

腫瘤 癌症 徐若瑄

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