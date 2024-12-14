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年輕人也有抗藥性 醫：抗生素勿亂停用

記者林則澄
醫師提醒，抗生素並不是消炎藥，過度使用抗生素所造成的副作用比想像中要大，尤其是對腸道的傷害；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，抗生素並不是消炎藥，過度使用抗生素所造成的副作用比想像中要大，尤其是對腸道的傷害；示意圖。（圖／123RF）

全球面臨超級細菌威脅，台灣三軍總醫院臨床藥學部藥師傅郁螢指出，抗生素不等於消炎藥，只有細菌性的發炎，或懷疑是細菌感染時，才須要使用抗生素；感染管制中心主任邱俊翔指出，具抗藥性的細菌可見於各年齡層民眾、門診，因此不主動服用抗生素、勿隨便停藥或減少劑量，都是幫助預防抗藥性問題的好習慣。

邱俊翔表示，世界衛生組織（WHO）2019年已將抗藥性列為全球性的醫療緊急危機，臨床上過去也以為，抗藥性問題多見於醫療院所加護病房的患者身上，由於疾病而過度使用抗生素產生，後來發現並非全然如此，具抗藥性的細菌也可能因為畜牧業、農業所使用的抗生素而產生並存活在環境中，一旦人類在受傷時，就很容易遭受感染、危及生命。

他提到，抗藥性問題影響範圍廣，且不侷限於過往認知的長輩、重病族群，在各年齡層、門診都可見到，顯示整個醫療體系都面臨抗藥性的挑戰，在醫學中心及區域醫院中，除了金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus），其他具抗藥性細菌比率較10年前持續攀升，比率最高增加至3倍。

邱俊翔指出，據研究估計，每年有495萬人遭具抗藥性細菌感染而死亡，到了2025年，將影響全球2至3.5%的GDP，而在2035年前全球平均壽命縮短1.8年，且2050年每3秒更有1人死於具抗藥性細菌感染，因此「對抗抗藥性，你我有責」。

傅郁螢指出，抗生素常用於拔牙手術、感染性肺炎、泌尿道發炎、婦科疾病，但民眾常以為抗生素是消炎藥，其實只有細菌性的發炎，或懷疑是細菌感染時，才須要使用抗生素，因此病毒引發的新冠肺炎、流感等疾病，需要服用的是抗病毒藥物，而抗生素也不適用於黴菌引起的香港腳。

不過具抗藥性細菌其實也存在於人體內，民眾又該如何面對？他強調，時刻警惕「四不一要」守則，包括不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素來吃、不吃別人或給別人吃抗生素、不要隨便停藥、要遵守醫囑使用抗生素。

邱俊翔也表示，常有民眾在感冒就醫時主動要求以抗生素治療，或去藥局主動選購藥物服用，「如果醫師臨床上判斷有細菌感染的可能，就能服用抗生素，但民眾的感冒普遍是單純的病毒感染，就不需要抗生素，若不當使用後可在口、鼻、腸道、皮膚等器官，篩選出具抗藥性的細菌，而當人體少了不具抗藥性的細菌與其競爭，身上就會只帶有具抗藥性的共生細菌。」

他提醒，民眾若被醫師囑咐服藥一周，若在此期間內因症狀改善而擅自停藥，或害怕副作用而擅自減少劑量，原本還未被抗生素清除的細菌就會具抗藥性，增生後則再度導致宿主生病，原先的藥物也隨之無效，進一步導致可用於治療的藥物減少，或影響身體既有的細菌，並傳播給他人。

邱俊翔強調，民眾就診時應確認自己所使用的藥物與準則，拋出「診間三問」，包括「有沒有」、「吃多久」、「小心什麼」，也就是要確認藥物是否有抗生素、若有則應服用幾天與該注意何事，幫助預防具抗藥性細菌在體內產生。

香港 流感 藥局

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