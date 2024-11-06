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養生保健/安眠藥必要時才吃 藥量減半也能避免成癮

周佩怡
隔天有重要事情才吃安眠藥，可大幅減少用藥量；示意圖。(圖／123RF)
隔天有重要事情才吃安眠藥，可大幅減少用藥量；示意圖。(圖／123RF)

現代人失眠問題日益嚴重，許多人使用安眠藥解決困擾，專家表示，若沒有遵從醫囑使用安眠藥，恐有成癮、夢遊、反彈性失眠等副作用；另研究指出，有需要時再使用安眠藥，可減藥一半以上，用藥更安全。

臺北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主任李信謙指出，根據社區流行病學，安眠藥使用人數的增加速度大於失眠人數，且即使是短期睡眠障礙，民眾依舊偏好使用安眠藥。

安眠藥、助眠藥常見種類 製表/元氣周報
安眠藥、助眠藥常見種類 製表/元氣周報

失眠要找根本原因，嚴重者找睡眠專科、身心科、神經內科醫師。「只有一成五左右的失眠患者找不到原因，其餘一半是跟精神情緒有關，另一半則是身體疾病所致。」李信謙說，失眠患者最需要自助，可透過睡眠日記紀錄一天做的事、睡眠狀況等，確認真正問題所在，像是曾有位長輩聽聞沒有睡飽八小時會導致失智，因此即便原先自然睡就已七小時，仍使用安眠藥長達六年，結果久了反而對安眠藥上癮。

若民眾真有失眠等睡眠障礙，可至各醫療院所就醫，狀況嚴重者更能直接向睡眠專科醫師求助，但若安眠藥所需劑量大，就得由身心科或神經內科醫師開立。

兩大類安眠藥都有成癮問題，保健食品無助嚴重失眠者。李信謙表示，第一代安眠藥屬於巴比妥鹽類，極易成癮，且有效劑量與毒性劑量相近，也就是吃一顆有效果，兩顆就會致死。

而目前常見的安眠藥則分為苯二氮平類（BZDs）與非苯二氮平類（non-BZDs），前者雖不易致死，但也容易成癮，不僅可能越吃越多，長期吃也會傷腦、傷智力，影響白天的運動能力與精神；後者安全性較高，屬於短效藥，半衰期短、效果迅速，服藥後短時間就能睡著，但同樣有成癮問題，且曾有夢遊者不可再使用。

另一種新安眠藥「食欲素受體（Orexin）拮抗劑」，可阻斷食欲素系統活化產生的清醒反應，達到安眠的效果，成癮性低，但相關副作用待觀察。至於常見於感冒藥的抗組織胺僅能解決短暫、輕微的失眠；民眾服用標榜入眠的保健食品則需多注意，「真的有完成嚴謹臨床試驗的不多。」對嚴重失眠患者較無幫助。

隔天有重要事情才吃藥，可大幅減少用藥量。「民眾如果沒有遵從醫囑使用安眠藥，可能出現藥物習慣性，安眠藥越吃越多，戒斷時更可能有生理或心理的症狀。」李信謙說，戒斷症狀裡較擔心反彈性失眠，意即患者已經到了沒有安眠藥就睡不著的程度，必須要靠醫療介入。

李信謙指出，使用安眠藥除了遵從醫囑，也以使用時間短為目標，如要長期使用，劑量越低越好，甚至國外研究顯示，在隔天有重要會議等必要時刻才使用，將可減藥一半以上，有助睡眠品質及避免成癮。此外，使用安眠藥時，不可與酒精、其他藥物一同服用，睡眠呼吸中止症或重症肌無力患者更不可再使用安眠藥，否則反讓呼吸受阻。

為提倡睡眠的重要性，每年會將日夜等長的春分前後訂定為世界睡眠日，今年落在3月15日，「我們發現失眠患者不是不能睡，而是生活緊湊，不甘心睡覺。」李信謙鼓勵民眾每天多睡15分鐘，不僅可改善睡眠品質，也能幫助減碳，讓睡眠不再是難事，還能一舉兩得。

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