類鼻疽7大QA／光「吸」就會感染 致死率75％多數無症狀

疾管署預估，康芮颱風侵台，恐讓類鼻疽案例快速增加。聯合報整理7大QA，助民眾備戰類鼻疽疫情。示意圖。（本報資料照片）

今年類鼻疽疫情 寫下歷年同期最高，至今已經累積101例感染病例，今年7月的凱米颱風以及10月初的山陀兒颱風都加速病例數的增加，這兩個颱風後，類鼻疽通報案例就達75例，占今年累計案例的75%。

如今，康芮颱風來勢洶洶，疾管署預估，康芮颱風侵台，恐讓類鼻疽案例又會快速增加。聯合報整理7大QA，助民眾備戰類鼻疽疫情。

Ｑ1：類鼻疽是什麼？

A1：類鼻疽是由「類鼻疽伯克氏菌」所感染的疾病，類鼻疽伯克氏菌以「腐生」的方式，存在於土壤或是水中，不只人類，動物也會被類鼻疽伯克氏菌感染。

Ｑ2：類鼻疽常見症狀有哪些？

A2：感染類鼻疽症狀表現差異極大，有些患者「完全沒有症狀」，一發現就因快速致死性敗血症死亡，也有些患者症狀會類似感冒，常見表現出的症狀，如發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大等，類鼻疽伯克氏菌也會導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症等，需盡速以適當抗生素治療。

Ｑ3：類鼻疽如何感染？

A3：類鼻疽伯克氏菌存在土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染。颱風後，因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌暴露於地面，因此更易傳播，也常常透過「吸入性」感染。

Ｑ4：類鼻疽潛伏期？

A4：類鼻疽潛伏期平均為9天，短則數小時，也可長達21天。通常在颱風後一個月內確診個案增加。

Ｑ5：哪些人是類鼻疽高風險族群？

A5：國際上報告類鼻疽死亡率可達40至75%，台灣統計近五年類鼻疽致死率則為4.5%。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症 或免疫功能受損者等高風險族群，發生重症機率較高，如有相關症狀應該盡快就醫，即早診斷與治療。

Ｑ6：類鼻疽在颱風時如何防範？

A6：高風險民眾在颱風天應該盡量待在室內，也要避免開窗，不僅如此建議室內外皆佩戴口罩 ，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴。同時民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。

Ｑ7：颱風過後是否仍要注意？

A7：颱風後清理環境時應穿著雨鞋、防水手套和口罩，避免刺傷或割傷，以防鉤端螺旋體病、類鼻疽及破傷等風感染。

風災後若蓄水池受汙水汙染，應澈底清洗消毒；飲水需煮沸或使用市售瓶裝水；食物泡水或長時間解凍者勿食用，廚具與餐具應煮沸，或以市售含氯漂白水稀釋100倍，擦拭消毒並清洗乾淨；限水或停水期間，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液保持手部衛生。