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男性結紮會不會影響性能力？泌尿科醫師解答

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避孕方式有許多種，使用保險套避孕，失敗率高；示意圖。（圖／123RF）
避孕方式有許多種，使用保險套避孕，失敗率高；示意圖。（圖／123RF）

對於不想生小孩或不想再生育的夫妻來說，男性結紮是最方便的避孕選擇，但有些男生一來是嘴上說怕痛、事實上更多的是心理層面的障礙，最擔心的事莫過於，怕結紮會影響性功能？泌尿科醫師指出，結紮後的性功能，包括性慾、勃起功能和射精能力都不會受到影響；甚至因為心理上的放鬆，反而得以讓性生活品質提高。

結紮會不會影響性功能？

台灣好幸福泌尿科體系總院長戴槐青醫師指出，門診前來詢問結紮的患者，很多人關心結紮會不會影響性功能？戴槐青說，研究和臨床經驗都證實，結紮後的性功能，包括性慾、勃起功能和射精能力，並不會受到影響，因為睪丸仍然會正常分泌睾固酮，這是維持性慾和其他男性特徵的主要激素。

另外，射精量也不會明顯減少，因為精液的主要成分來自前列腺和精囊液，精子只占其中極少數部分，因此即便精子無法進入精液，射精時的液體量，仍然與結紮前相差無幾。

戴槐青說，有些人甚至覺得結紮後的性生活品質反而提高，這很大程度上來自心理上的放鬆，不用擔心會不會不小心就「中獎」了，這樣的心情反而能夠提升親密關係的品質，增加性生活的滿足感。不過戴槐青強調，這種效果取決於夫妻雙方對結紮的理解與認同，如果一方對結紮有疑慮或擔心，可能反而會影響性生活的滿意度。

結紮後還能再接通？

戴槐青說，這是門診被問最多的問題，其實是可以的，但成功與否取決於多種因素。結紮後的接通手術，稱為輸精管接通術，其目的是將被切斷或結紮的輸精管重新連接，讓精子再次能夠從睾丸進入精液，從而恢復生育能力。但接通的成功率不是百分百，除了考驗執刀醫師的技術，此外就看患者本身的狀況了，如本身沒有其他生殖系統疾病、健康狀況良好的男性，接通的機率較高；以及，結紮的時間越長，接通成功的機率也隨之下降。

●術後六件事 保養蛋蛋

1.術後休息和避免劇烈活動：術後頭兩三天盡量避免進行任何劇烈的運動或是重物。大多數可以在幾天內回到正常工作，但如果工作涉及繁重的體力勞動，建議一週後再回去工作。

2.使用冰敷減輕腫脹和不適：將冰袋（或者用毛巾包裹的冰塊）輕輕敷在蛋蛋上，每次15-20分鐘，每隔幾個小時做一次，特別是在手術後的前兩天，可以減少腫脹並緩解疼痛。特別提醒，絕對不要直接將冰塊放在皮膚上，以免凍傷。

3.穿著支持性的內褲：術後的幾天穿著支持性良好的內褲，也就是較緊的內褲，或運動內褲，有助於減少蛋蛋的晃動，進而減輕不適感。

4.保持傷口乾燥與清潔：術後頭48小時內，一定要避免直接沖洗傷口，儘量不要讓水沾到手術部位。如果需要洗澡，建議用擦澡的方式，等到兩天之後，你可以輕柔地用水清洗，但還是要小心，不要用力揉搓傷口。如果發現傷口有紅腫、異常分泌物，或是出現發燒等感染徵兆，請馬上就醫。

5.注意疼痛管理：結紮後的疼痛並不劇烈，輕微的不適建議使用非處方止痛藥，如布洛芬或撲熱息痛，來緩解疼痛和減少發炎。如果疼痛持續加劇，或長時間無法緩解，也請盡快就醫。

6.暫時避免性生活和自慰：術後一周建議避免任何形式的性生活或自慰；恢復性生活三個月內，仍然需要採取其他避孕措施，因為結紮後的精子可能仍然殘留在輸精管中。

避孕方式其實蠻多種的，男性、女性使用的避孕方式不太一樣，多數人最熟知的保險套，不管男性用或女性用，避孕的失敗率都是最高的。要能最成功避孕的方式，還是以結紮手術成功率最高，最一勞永逸。

結紮後的性慾、勃起功能和射精能力，研究和臨床經驗都證實，並不會受到影響；示意圖。...
結紮後的性慾、勃起功能和射精能力，研究和臨床經驗都證實，並不會受到影響；示意圖。（圖／123RF）

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