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42歲男起床手麻… 急診查出心肌梗塞併發中風

黃寅
醫師提醒，「心肌梗塞」與「中風」其實都是動脈阻塞，兩種疾病高度相關；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，「心肌梗塞」與「中風」其實都是動脈阻塞，兩種疾病高度相關；示意圖。（圖／123RF）

1名42歲男性起床時感覺左手麻木，雖然還能正常走路和對話，但在家人的勸說下，仍前往醫院急診，竟果真診斷確認是心肌梗塞併發中風，並隨即安排心導管治療與血栓溶解，並放置心臟支架，才幸運保住一命。

台灣台中長安醫院心臟血管科醫師廖茂芳說，患者就醫前一周，已感覺輕微胸悶與喘，但自認不影響生活就未注意，但其實這時心肌梗塞已經發生。就醫前的肢體麻木，其實是冠狀動脈阻塞，造成心肌受損，引起次發性血栓。血栓順著血流跑到腦部，又導致中風的症狀。所幸緊急進行心臟支架手術後，三天就順利出院，目前持續門診追蹤並服藥控制。

他說，「心肌梗塞」與「中風」其實都是動脈阻塞，兩種疾病高度相關。當供應心臟血流的冠狀動脈被塞住，造成心肌缺氧壞死，就是心肌梗塞。若血栓堵塞腦血管或其他動脈，造成神經損傷或組織傷害，則稱為中風。研究顯示，有冠狀動脈疾病的患者，發生缺血性腦中風較一般人高出2到5倍。

廖茂芳說，心肌梗塞發生時，不見得會像電視劇情一樣立刻抱胸倒地，只要感覺到「胸悶、胸痛、喘」，很可能就是身體在發出警訊，千萬不能輕忽。尤其是有吸菸者、三高患者更要特別注意。

他說，近期心肌梗塞有年輕化的趨勢，呼籲年滿40歲的中壯年朋友，除了定期測量血壓外，也應定期追蹤血脂和膽固醇的狀況，以預防心肌梗塞與中風。

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