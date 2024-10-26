「三陰性乳癌」侵襲年輕族群 每3人有1人會復發

三陰性乳癌是乳癌中的「大魔王」；示意圖。（圖／123RF）

台灣一名31歲乳癌病友柔柔，2年前洗澡後保養身體時，摸到左側乳房硬塊，超音波檢查初判為良性腫瘤 ，就醫接受穿刺檢查，確診為三陰性乳癌。她感嘆，健檢數字一直正常，工作壓力雖大，但她一向樂天，也有許多紓壓方式，飲食生活習慣良好，不喝手搖飲、不太吃炸物，從未想過會得乳癌。

術前接受免疫及化療8次，柔柔的腫瘤由2.8公分縮小至0.5公分，淋巴結擴散也被控制，手術切除腫瘤後，再接受9次免疫治療，前後17次治療，花費400餘萬元台幣(逾12萬美元)。

三陰性乳癌是乳癌中的「大魔王」，柔柔說，醫師希望她不要恐懼，保持正向心情，「一關一關打怪」。但生病後曾思考「明明有燒香、也會捐錢，個性樂天，為何會罹癌？」思考過程中不斷內耗，加上奔波往返新竹、台北的治療過程，需要極大意志力，靠著個管師一席話：「只要是人就會生病，要有堅強的意志才能打倒病魔。」才堅持至今。

過去三陰性乳癌患者每3人即有1人會復發，被視為最凶險的乳癌型別。高醫大附醫副院長陳芳銘表示，以免疫治療搭配化療治療，5年內復發風險降低4成，亞洲族群3年內轉移復發風險降低6成。

陳芳銘說，三陰性乳癌確診年齡多在44至54歲，為社會中堅份子，在家庭也身負育兒扶老的重責大任，罹癌易對經濟與心理造成重大衝擊。