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8分鐘內狂飲700cc調酒猝死 醫：大腦像泡在酒精裡

賴昀岫
急性酒精中毒的人，大腦會處於一個「泡在酒精裡」的狀態；示意圖。（圖／123RF）
急性酒精中毒的人，大腦會處於一個「泡在酒精裡」的狀態；示意圖。（圖／123RF）

25歲的台灣竹科工程師張姓男子，上月參加酒吧酒品促銷活動，8分鐘內狂飲700cc伏特加混合「斷魂百香果」調酒，確切死因出爐，是生前過量飲酒導致急性酒精中毒，醫師指出，一下喝了這麼多酒是會致死的，大腦就像「泡在酒精裡」，酒精會導致肢體、肌肉協調性變差，也有很多人嘔吐後，被自己的嘔吐物噎死。  

張男上月初被發現，陳屍在台北市信義區ATT 4 Fun的廁所，警方從監視器發現，他前一晚多次進出廁所嘔吐，而他生前曾參加酒吧的調酒比賽，8分鐘內狂700毫升伏特加混合「斷魂百香果」調酒，檢方確認其死因為急性酒精中毒，研判生前飲用過量酒精致死。  

台北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師鄭勝允說，急性酒精中毒的人，大腦處於一個「泡在酒精裡」的狀態，會抑制一些維持生命必須的反射，例如呼吸、咳嗽等，出現想吐等症狀，呼吸肌肉麻痹，導致呼吸抑制，又或是被自己的嘔吐物噎到卻無法咳出，很多人被自己嘔吐物噎死，吐出來又吸進肺部支氣管致死，酒精也會導致肢體、肌肉協調性差，發生路倒撞到頭、酒駕出車禍、墜樓等意外。

「酒最好是不要喝，」鄭勝允直言，自己當住院醫師後就不喝酒，如果民眾真的想要小酌一下，還是要記得量力而為、不要拚酒，要知道自己可以負荷的酒量有多少，世界衛生組織（WHO）指出，以啤酒1罐500毫升，酒精含量3%至5%為例，男生一天不超過2罐啤酒、女生不超過1罐。

至於58度高粱等相對烈性的酒類，酒精濃度是啤酒的12倍左右，喝40克，也就是大約40毫升、半罐養樂多的量就要停，如果已經喝茫了，就會一直喝下去，會導致意外發生，很多民眾認為先吃東西就不容易醉，雖然的確如此，但同樣的酒精還是進到身體裡，早晚會被吸收；長期喝酒則會導致酒精成癮，進而造成肝硬化等風險。

WHO

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