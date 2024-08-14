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7旬翁睡到一半喘不過氣、冷汗直流 竟是心臟衰竭釀禍

NOW健康 陳郁茹／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

70歲陳先生因最近日夜溫差大，走路有時會感到呼吸喘，走不動，兩腳水腫，自覺體健的他不以為意。不料，日前睡覺到一半，突然喘不過氣，全身冒汗，幾近暈厥，幸好家人立即將他送至醫院急診室，經醫院心衰竭照護團隊照護下，陳先生才恢復健康順利出院。

心臟衰竭常見症狀 患者病程分為4等級

國泰綜合醫院心臟加護病房主任張釗監表示，心臟衰竭又稱為鬱血性心衰竭，俗稱心臟無力，是指心臟功能受損，心臟無法打出足夠的血液量，以滿足身體及組織代謝的所需求，而產生一連串的症狀，如呼吸困難、氣喘、運動耐力變差、疲倦及全身或四肢水腫，臨床身體檢查會發現有心臟肥大及肝腫大的情形。以下是心臟衰竭常見症狀：

1.容易疲倦：通常發生在活動後，主要是因為組織缺氧導致。

2.呼吸困難：為最常見的症狀，於平躺時會感到呼吸困難，需藉由坐起來或墊高枕頭才得以緩解，稱作端坐呼吸。於夜間睡眠時發生，則稱為陣發性夜間呼吸困難，可使用枕頭支托抬高頭胸部來減輕這種症狀。

3.心搏過速：因心輸出量減少導致心跳代償增加。

4.水腫：可發生於四肢（周邊組織水腫）、肝臟（肝腫大）、腹水、肺水腫或肋膜積水。


5.夜頻尿症：白天因心輸出量及腎血流減少，尿量減少，但夜間因平躺造成腎 血流量相對增加，導致尿量增加，夜間多頻尿。

6.胸痛：因心輸出量減少，冠狀動脈血量不足，繼而發生胸悶、胸痛的症狀。

7.行為改變：由於心輸出量減少，引起腦部血流不足，導致的大腦功能受抑制（如焦慮、不安、記憶力受損、作惡夢、失眠或頭暈等症狀)。

美國紐約心臟協會（NYHA）將心臟衰竭病程分為4個等級：

▸第1級：沒有身體活動上的限制，日常活動不會引起過度疲倦、心悸、呼吸困難或心絞痛的症狀。

▸第2級：身體活動受到輕度限制，於休息狀態下感到舒適，但從事日常活動（如爬樓梯、掃地）時，就會感覺呼吸困難、疲倦、胸悶、心悸或心絞痛的症狀。

▸第3級：身體活動明顯受到限制，休息時會緩解，但是從事輕微活動（如刷牙）時，就會出現疲倦、心悸、呼吸困難、胸悶或心絞痛的症狀。

▸第4級：無法舒適的執行任何活動，在休息狀態下就會出現呼吸困難、疲倦、胸悶或心絞痛的症狀。

患者每日要量體重紀錄 突變重又腳水腫需就醫

關於心臟衰竭的治療，張釗監說明，基本使用藥物有4類，除了傳統的血管收縮素轉化酶抑制劑（ACEI）或血管收縮素受體阻斷劑 / 腦啡肽酶抑制劑（ARNI）、乙型交感神經阻斷劑（β-blocker）、醛固酮受體拮抗劑（MRA）之外，還有第二型鈉-葡萄糖共同輸送器抑制劑（SGLT-2i），這4類藥物已證實可以有效降低心臟衰竭惡化住院，或因心血管疾病死亡的風險。另外，部分患者還會接受氧氣治療，以減輕呼吸困難及疲倦的程度。 除了治療外，張釗監建議，心臟衰竭患者每日應測量體重，以評估飲食及水分的控制，若1週內體重增加2至3 公斤且腳踝有合併水腫情形，需立即就醫。而飲食上需要特別注意3件事：

▸限制鹽分攝取量（每日2至3克）：避免攝取高鹽及醃製類製品，如醬菜、滷味、醬油、香腸及火腿等。

▸限制水分攝取量（1000至1500ml/天）：避免攝取過多流質食物及水份高的水果類，如稀飯、果汁、瓜果類等。

▸避免刺激性及產氣食物：如咖啡、酒類、茶類或辣椒、韭菜等食物，造成心搏過速增加心臟循環負荷。最後，張釗監也提醒，心臟衰竭病人平時應減少心臟負荷，如避免感冒、感染、貧血，維持愉快心情，減少生理和情緒的壓力，另外接種部分疫苗時，應確認是否有影響，並且需請依照醫師指示服藥，不可任意停藥或增減劑量，同時要定期門診追蹤病情。

# 首圖來源／Freepik

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