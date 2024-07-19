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55歲婦人艷陽下外出險喪命 6族群當心熱傷害

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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一名55歲婦人，6月底跟友人相約喝下午茶，午餐後頂著大太陽徒步赴約，未料路況不熟迷了路，迷途中因不耐高溫昏倒在路邊，路人見狀緊急通報送醫。醫師發現患者體溫高達攝氏42度（華氏107.6度）合併熱中暑，經緊急預防性插管合併中樞神經降溫急救，才把患者從鬼門關搶救回來。

熱傷害容易昏迷、意識不清

台灣台中醫院急診室主任陳莉瑋指出，上述患者到院時體溫高達攝氏42.1度，心跳每分鐘高達190下，合併臉部抽搐與意識不清，昏迷指數只有8分，經判斷為嚴重熱中暑情形，急診醫療團隊緊急幫她去除衣物、吹電風、敷冰塊、低溫靜脈輸液等各式降溫處置，並緊急給予預防性插管治療，患者在兩小時候體溫恢復正常，收治加護病房觀察，隔日順利拔管，經住院兩天後順利出院。

「6大族群」當心熱傷害

台灣國民健康署整理出「熱傷害六大危險族群」，包括65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者、服藥者、過重者、戶外工作者或運動員。陳莉瑋主任也提醒，面對炎炎夏日，注意「防水補水三大招」：保持涼爽、時時喝水、隨時留心。同時，外出注意防曬、補充水分，千萬不要輕忽熱傷害可能造成的致命危機。

【本文授權轉載自健康醫療網

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