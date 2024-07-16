有家族史 47歲失眠女就醫揪出肺癌 

若長期飽受失眠之苦，可能也與肺腺癌有關；示意圖。（圖／123RF）

47歲的W小姐因生活作息不太規律，長期飽受睡眠障礙之苦，前往大醫院就醫，經醫師仔細詢問病史，才知W小姐雖未有抽菸習慣，但她的母親和姊姊皆罹患肺癌不治，因此建議W小姐接受肺癌篩檢，未料竟揪出第1期肺腺癌。

關於W小姐的檢查狀況，新竹台大分院表示，患者經低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢掃描檢查，結果顯示左肺有約1.2公分的小結節，醫師立即安排進一步檢查，確診為第1期肺腺癌。經胸腔外科醫師評估並與患者共同討論，決定採取手術切除方式治療，經1小時的微創手術，成功將腫瘤 連同周圍組織完整切除，且術後恢復狀況良好。

新竹台大分院影像醫學部醫師陳信銘表示，W小姐是相當幸運的案例，腫瘤還在早期階段，且沒有擴散下發現，才能獲得立即的治療。他也強調，LDCT篩檢是目前唯一具實證可提早發現肺癌的工具，肺癌如能及早發現，存活率可大幅提升，第1期存活5年的機率高達90%，但若延誤至第4期才就醫，存活率僅剩1成。

陳信銘說明，國健署肺癌篩檢計畫對象包括50至74歲具重度吸菸史（累積達30包年以上），或45至74歲具肺癌家族史的民眾；符合資格者每2年可免費接受1次LDCT篩檢，若檢查發現可疑病灶，將建議後續追蹤或治療。

陳信銘指出，透過篩檢計畫及早發現並治療，將大幅提高存活率！儘管篩檢非萬靈丹，仍有少數病例可能延誤診斷，但整體確實拯救不少生命。呼籲所有肺癌高危險群應定期接受篩檢，若發現任何疑慮，立即就醫評估，才能爭取更多存活機會。

(本文由NOW健康提供)