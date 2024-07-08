巨乳縮成D杯 不再腰痠背痛、下肢無力走路困難

女子胸部豐滿，直到進行縮胸手術變成D罩杯，才解決長期腰痠背痛、下肢無力等困擾；示意圖。（圖／123RF）

台灣台中豐原一名47歲女性，長期腰酸背痛不適，近3個月開始下肢無力、麻痛，無法工作，甚至須使用四腳拐杖協助才能走動，到衛生福利 部豐原醫院神經外科門診求治，經醫師做神經學評估及安排頸部核磁共振檢查，發現頸部退化椎間盤突出導致壓迫神經使肢體麻痛無力，診療期間病患告知醫師，此次頸椎出問題應該與自己長期胸部豐滿有關。

她說自己從年輕時胸部就很豐滿造成自己生活上許多不方便，經神經外科張正一醫師安排頸椎融合手術來改善神經壓迫狀況，女子的胸部也從原本左邊L杯，右邊N杯，手術後縮胸都變成D杯。

女子與丈夫本有共識要解決長期乳房過豐滿的問題，住院期間會診乳房外科趙玟珊醫師討論乳房縮減手術，與乳房外科趙醫師討論後立即決定接受縮胸手術，手術共切除兩側4.5公斤的乳房組織，術後病人感受到胸前壓力大大減輕，頸椎融合手術也改善下肢麻痛、無力感，後續住院期間持續照護縮胸手術傷口及下肢復健治療，女子和丈夫都感到欣慰。

豐原醫院乳房外科趙玟珊醫師表示，胸部過於豐滿主要跟遺傳與飲食有相關，會對健康造成影響外，女性易隨著懷孕和年齡增長，使乳房下垂的情形更為嚴重，對肌肉造成負擔，因下垂的乳房與皮膚摩擦，也容易造成皮膚潰爛及濕疹問題。

胸部豐滿女性就像背兩顆鉛球在胸前，這重擔違反了人體工學，容易造成駝背加劇、胸椎更加後凸，更可能造成「駝背」。神經外科張正一醫師表示，身體為了平衡駝背，易導致頭部自動往前移，讓肩頸痠痛產生，外觀上易變成「永久低頭族」，如此易傷頸椎。

乳房外科趙玟珊醫師提醒民眾，造成下肢無力會有許多原因，必要時盡早求醫做檢查，甚至與醫師討論自身狀況，或許會有意外的發現，才能徹底改善原因，達到治療效果。