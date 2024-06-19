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40歲女因上背痛發現胰臟囊腫 3D腹腔鏡手術保內臟

記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院一般外科醫生呂維勛表示，胰臟囊腫常因無症狀而隱匿在身體器官內，較容易被忽視，民眾除定期健康檢查外，若有上腹部不適、體重異常減輕等症狀，就要特別注意，及早就醫、及時診斷治療。（成大醫院提供）
成大醫院一般外科醫生呂維勛表示，胰臟囊腫常因無症狀而隱匿在身體器官內，較容易被忽視，民眾除定期健康檢查外，若有上腹部不適、體重異常減輕等症狀，就要特別注意，及早就醫、及時診斷治療。（成大醫院提供）

台灣台南一名44歲黃姓女子因上背痠痛前往骨科診所就醫，孰料經X光檢查意外發現左上腹竟有鈣化腫瘤，轉診至成大醫院進行腹部電腦斷層，果然發現胰臟末端有一處約2.5公分胰臟囊腫，在一般外科醫生呂維勛建議下，黃女透過3D腹腔鏡手術治療，不僅順利將胰臟腫瘤切除，更保留脾臟器官，術後6天也順利恢復出院。

呂維勛指出，胰臟囊腫常因無症狀而隱匿在身體器官內，較容易被忽視，且會被察覺多半是在進行其他疾病腹部影像檢查時意外確診，近年來研究更顯示，胰臟囊腫發病率不斷攀升，成為健康議題的一大焦點，尤其，在台灣、日韓等地區無症狀囊腫發生率達2％至5％。

他表示，胰臟囊腫可分為「假性囊腫」及「腫瘤性囊腫」，前者多為胰腺炎或胰腺創傷後造成，只要發炎改善即可能自行吸收；而腫瘤性囊腫則約有10％至15％為惡性腫瘤，常見病理診斷包含漿液性囊腫、黏液性囊腫、內管狀乳頭粘液性腫瘤、胰腺實性假乳頭狀瘤，以及被稱為「癌王」的胰臟癌。

呂維勛說明，胰臟囊腫治療方式取決於囊腫種類、大小、位置及是否引起症狀或併發症，案例中，黃女發現胰臟囊腫約2.5公分，合併局部發炎及囊腫鈣化，因其病灶位在胰臟末端與脾臟的動靜脈緊貼，傳統切除術恐會同時摘除脾臟，經詳細討論後，決定採3D腹腔鏡手術，順利將胰臟腫瘤與脾臟血管剝離，也達到保留脾臟目標，術後恢復快、疼痛感較少。

呂維勛也提醒，定期健康檢查是預防和發現疾病的關鍵，特別是有家族病史或高風險因素的族群，平時避免過量飲酒、高脂肪及高熱量飲食，注意體重管理，有助降低胰臟相關疾病風險，若有上腹部不適、體重異常減輕等症狀，則應及早就醫、及時診斷治療。

腫瘤 骨科 併發症

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