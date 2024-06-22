浮潛被海膽刺傷 1周後竟釀成蜂窩性組織炎

張女浮潛時手指頭遭海膽刺傷，海膽的刺留在肉裡，未料一周後變成蜂窩性組織炎。（圖／張女提供）

台灣屏東縣張女5月到琉球鄉旅遊，浮潛時遭海膽刺傷，「手指插了十幾根海膽刺」之後到衛生所就診，因刺拔不出來了，護理師提醒回去多泡熱水代謝掉即可。未料一周後，海膽刺的黑痕逐漸代謝，但手指頭卻腫起來，醫師診斷蜂窩性組織炎。

屏東基督教醫院感染科醫師郭泓頡說，遭海膽、水母刺傷或螫傷，有些會有過敏立即休克的風險，當出現頭暈、全身無力等症狀時，要盡速就醫，若沒有立即反應，先做簡單傷口處理。海膽、水母，有蛋白質會讓體內產生毒素反應，泡熱水30分鐘到90分鐘，就醫打破傷風，若還有剩餘刺要移除。

屏東縣府公告將琉球鄉「梅氏長海膽」及「口鰓海膽」自保育對象移除，圖為肚仔坪潮間帶優勢物種梅氏長海膽。（圖／台灣屏東縣府提供）

張女到琉球浮潛遭海膽刺傷，「手指插了十幾根海膽刺，試著拔了幾根都斷掉，有一根拔成功，但拔出來就流血了」，她到衛生所處置，護理師說明，拔不出來直接將刺弄斷，刺的成分是蛋白質，回去多泡熱水代謝。

張女說，被刺一周後，海膽刺的黑痕逐漸代謝掉，當她以為手快好時，手卻腫起來了，因為當時周末到醫院掛急診，醫生診斷是蜂窩性組織炎，提醒他之後要掛感染科回診，如今過了一個月，還在吃藥、回診，手有消腫，但還是不能彎。

衛生局提醒，民眾戲水浮潛時，應穿著專業潛水衣包裹身體，防止被蜇傷。海邊玩耍，遇到珊瑚、海膽刺傷可用42℃到45℃的水，浸泡30分鐘到90分鐘，可緩解中毒導致的疼痛症狀，若傷口未改善，請民眾盡速就醫。