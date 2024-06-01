2種不良飲食習慣 恐致膽結石

膽結石病患要避免吃高卡路里、高油的食物， 三餐要定時定量；示意圖。（圖／123RF）

膽結石主要形成的原因是膽汁組成比例改變所導致，若膽汁中膽鹽、卵磷脂和膽固醇三者之間的比例改變，例如膽固醇過飽和使膽汁無法有效溶解過多的膽固醇，就容易形成膽固醇結晶進而演變成結石。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區一般外科主任黃郁創指出，造成膽結石的成因有很多，與種族、性別（女性較高）、懷孕、肥胖、糖尿病、高血脂病患者、腸道手術後及缺乏運動有關，但最主要成因是飲食習慣。

避免高熱量、高油食物

黃郁創解釋，根據解剖位置，膽囊位於右上腹，肝臟下方。肝臟製造膽汁經由膽管至腸道幫助脂肪消化，而膽囊位在膽管旁可儲存膽汁，就如同位在長江旁的洞庭湖一樣，可調節長江水量（雨季吸水儲存，旱季則出水）。

空腹太久 別立刻吃大餐

如果喜好常食用高脂肪類食物，膽囊就必須不斷儲存、收縮，這會造成膽汁被濃縮而過飽和，就會形成膽砂、膽石；另一種不良飲食習慣是空腹很久後去吃大餐，也會造成膽汁濃縮而過飽和，形成膽砂、膽石。所以要避免膽結石，一定要避免高卡路里、高油的食物，還要三餐定時定量。

膽結石的患者若無膽囊炎症狀，不一定要治療，定期追蹤即可。至於膽結石溶解藥物(Chenodeoxycholic acid)，療效對東方人並不一定，使用上較有爭議。膽結石的患者若有膽囊炎症狀（如：上腹痛、噁心、黃疸、發燒、畏寒），就需積極治療，合用抗生素及手術。手術主要分成腹腔鏡膽囊切除手術和傳統膽囊切除手術。而用來對付腎臟結石的體外震波碎石(ESWL)已被證實成功率低，負作用大，鮮少被使用。（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/article/61808）