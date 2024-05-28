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腸病毒沒症狀就不會傳染？ 醫師破解常見3大迷思

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

腸病毒是兒童常見傳染疾病。台灣台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅表示，對於腸病毒，要保持警覺，注意三大常見迷思，以及腸病毒重症前驅症狀。

腸病毒迷思一：腸病毒沒有症狀就沒有傳染力？

許多民眾常覺得沒有腸病毒症狀，就代表沒有傳染力，但呂俊毅表示，腸病毒可存在口水、大便中長達二至三個月，即便症狀緩和了，口水、糞便仍能培養出病毒，所以不是症狀好了就不會傳染。

不過，呂俊毅說，民眾也不用因為兩三個月都會傳染，就排斥腸病毒患者，腸病毒傳染力最強的時候還是在疾病急性期，大約是一開始的一至二周，這段時期適當的請假隔離就可以了，避免病毒大量散播。

腸病毒迷思二：吃冰可以治療腸病毒？

另外，呂俊毅醫師表示，有時候醫生會建議，如果小朋友腸病毒導致嘴巴破、很痛吃不下，可以拿冰冰涼涼的食物，甚至是冰淇淋給小朋友吃，因此就會有人說是不是吃冰可以治療腸病毒，但並沒有這麼好的事。吃冰不能治療腸病毒，只能讓喉嚨痛的情況緩和一點，讓孩子可以補充一點能量而已。

腸病毒迷思三：孩子沒出門就不會得腸病毒？

除了吃冰能治腸病毒的迷思外，許多家長也會問「孩子這麼小幾乎沒有出門，為什麼會得腸病毒」。對此，呂俊毅指出，這也是很常見的迷思，病毒無孔不入，這個道理大家都很清楚，小朋友不出門，可是家人會出門，如果回家沒有洗手、換衣服等衛生習慣，可能會把病毒帶回家。

這時家長可能又會疑惑，自己又沒有症狀，身上哪裡會有病毒？呂俊毅表示，事實上大人大部分都已經有腸病毒抵抗力，所以感染到病毒不一定會有症狀，而是扮演著「傳播者」的角色。

腸病毒最怕重症 有這些症狀速送醫

釐清三大迷思後，民眾也可以進一步了解該怎麼減少腸病毒的傳播。不過，萬一感染了，要特別注意重症前兆。呂俊毅說明，所謂的重症通常是指中樞神經系統感染，尤其是腦幹腦炎，如果有以下症狀應盡快送醫：活力差、昏睡叫不醒、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸和心跳超過合理範圍、持續嘔吐。

【本文授權轉載自健康醫療網

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