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玩遊戲會健腦? 長者滑手機成癮

記者賴昀岫
孤單是導致銀髮族「手機成癮」的關鍵因素；示意圖。（圖/123RF）
孤單是導致銀髮族「手機成癮」的關鍵因素；示意圖。（圖/123RF）

在「人手一機」的現代社會，3C成癮不止出現在青少年族群，近年也開始往高齡的光譜移動，有長輩為了「動腦」而下載了手機版俄羅斯方塊，整天坐著、食欲與活動力減退，原來已成癮。而孤單、憂鬱、認知功能下降，正是這些「銀髮網癮族」背後的縮影，其中又以孤單最為顯著，甚至可能被詐騙集團盯上。

手機成癮 背後是孤單憂鬱

手機成癮不是單純成癮，背後可能代表孤單、憂鬱、認知功能下降。台灣振興醫院精神醫學部主治醫師、銀光學苑主任袁瑋指出，患者就醫的原因，往往是因為焦慮、身體不適，他們長期將重心放在兒孫身上，卻容易因為「嘮叨」而和家人疏離、變得更孤單。

袁瑋表示，像這樣因為身心症狀就醫的高齡病患中，約有一成會過度使用手機，而「成癮」看的不是使用時間，而是對生活的影響程度，例如整天都不動、不和家人交流、不吃飯一直滑手機，甚至因為家人不喜歡而躲起來滑、被發現時隱瞞使用事實等。

很多長輩因為孤單開始用手機，就像年輕人，滑手機也容易耗掉很多時間。袁瑋指出，能邊看邊動手做的影片，如做菜、繪畫等教學影片，因為不是單方面接收資訊，所以不算「成癮」。

如何戒癮 建立新生活重心

袁瑋分享，有名近70歲奶奶被女兒帶來就醫，不只食欲、活動力減退，視力也退化，一問之下才知道，是為了動腦，所以整天都在用手機在玩俄羅斯方塊，幾乎不太動，但「戒癮」並不是直接移除或禁止，而是要用其他豐富的生活、人際交流等，建立新的生活重心，像這位長輩，後來就參加「銀光學苑」的活動，同時合併藥物治療，就不再那麼沉迷手機遊戲了。

台灣林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，老人家跟晚輩之間相處不好的案例很多，治療上絕對不只藥物，還要討論很多現實因素。比起網路成癮，數位落差也許是長輩更常面臨的困境，有些人可能受限於眼睛不好、不會打字、不認得注音符號等，以80歲以上族群很常見。

熟悉網路 跟上時代免隔閡

 

張家銘指出，疫情期間，到處都需要掃描QR-Code、使用相關APP等，很多老人不太會用，以他自己的父母親為例，就不太會使用外送平台，不過計程車軟體倒是沒有什麼問題，「能跟上最好」，畢竟現在很多資訊都在網路上，接觸得多就比較不會和社會隔得這麼遠，鼓勵長者持續學習，出外參加團體活動，多接觸人群絕對有幫助。

台北榮總高齡醫學中心主任林明憲說，過度使用3C可能影響生理，所以建議每半小時就要休息；原本就有退化疾病的頸椎傷害，建議在使用3C產品時，可以搭配支架、留意使用角度、椅子要有靠背和支撐，「要盡可能符合人體工學」，出現痠痛時，也可以熱敷促進血液循環，如果還是不舒服，建議搭配藥物改善。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說，目前尚未觀察到長輩「網路成癮」的現象，而戰後嬰兒潮的「壯世代」和80歲以上長者，面臨的數位落差不太一樣，前者屬於不陌生，卻又不像年輕族群熟悉，面對進步快速的AI科技等，需要花時間跟上。

吳玉琴表示，數位落差可透過課程協助，因為長輩常抱怨，孩子沒耐心教他們，所以透過課程，長者可學習如何使用手機、LINE、臉書等，熟悉3C產品，更上手之後，也許就能自己拍影片、掌握話語權，從分享自己的生活經驗開始。

俄羅斯 詐騙集團 疫情

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