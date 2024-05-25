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胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

中央社台北25日電
醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）
醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

前公視、華視董事長趙雅麗因胰臟癌辭世，醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。

公視、華視董事長趙雅麗的家屬今天證實她於21日過世，並表示趙雅麗從去年11月開始對抗胰臟癌，對抗病魔到最後一刻。胰臟癌因惡性度高、有「癌中之王」稱號。

胰臟癌早期幾乎無症狀。義大醫院副院長、台灣胰臟醫學會理事長林肇堂晚間告訴中央社記者，這個癌症長在後腹膜腔，一旦病人開始感到疼痛，或是出現體重減輕、黃疸等，腫瘤往往已經長很大，來不及了。

再來就是初期症狀容易跟腸胃道疾病混淆。林肇堂表示，胰臟癌引起的上腹痛位置接近胃部，通常是飯後痛，類似悶痛，就算醫師在使用胃藥治療後發現沒有改善，察覺可能是其他原因引起，往往也會先懷疑是不是膽結石、肝臟問題。

林肇堂說，最令人感到棘手的是，目前胰臟癌並沒有好的診斷工具，常用檢查工具包括腹部超音波等，但胰臟位在腹腔深處，前面有胃及十二指腸擋著，照超音波容易被腸氣阻擋，很難照清楚。

他還提到，血液檢查中的CA19-9腫瘤標記，常用來評估是否有胰臟癌風險，可是如大腸癌、攝護腺癌及一些非惡性疾病如肝臟水泡、腎臟水泡、子宮內膜異位症等也會升高CA19-9值，特異性不夠，只能作為參考。

除了家族史及胰臟炎是較明顯危險因子外，林肇堂指出，成人型糖尿病平均在40歲到50歲發病，胰臟癌患者卻是在50歲之後，甚至60幾、70幾歲才罹患糖尿病，而病患並沒有家族糖尿病史，臨床觀察通常1到2年內就會發生胰臟癌，這是可自行留意線索。

胰臟癌好發於55歲到65歲之間，男多於女。林肇堂強調，容易擴散是胰臟癌的特性，即使腫瘤還很小；他曾收治1名女性高齡患者，腫瘤僅約1公分，卻已是第4期並轉移，所幸開刀治療至今2年復原良好，否則通常發病半年內就會奪命，醫師跟病人都應保持警覺，只要積極接受治療，效果還是很好。

腫瘤 癌症

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