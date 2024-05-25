藏在海鮮裡的危機 食物中毒竟是因腸炎弧菌

(取材自健康醫療網)

海鮮當中常見的細菌性食物中毒，食品中毒案件中，屬腸炎弧菌造成的佔比相當高，可是究竟腸炎弧菌是何方神聖？又該如何預防？。

腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus）主要生長於溫暖的海域，多分布於近海或出海口水域，容易棲息在底泥、懸浮物、浮游生物及魚貝類中。

這些海鮮要注意：

魚、蝦、蟹、貝類等常見的近海海鮮都容易帶有腸炎弧菌，甚至接觸過這些海鮮的刀具、器皿，都可能會交叉污染引起食品中毒。

這些症狀要注意：

常見症狀包括：噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、頭痛、發冷與發燒等，潛伏期約4至90小時，輕微者可於數天後自行痊癒，死亡率約0.1%，腸炎弧菌在30℃至37℃時繁殖速度快，約15分鐘內可增加1倍的數量。因此，食品只要經少量的腸炎弧菌污染，短時間即可達到致病菌量。

腸炎弧菌在淡水中不易存活，因此生鮮魚貝類可使用大量自來水清洗，腸炎弧菌對低溫 敏感，在10℃以下，不但不生長且易致死，因此可用低溫冷藏抑制其繁殖。此外腸炎弧菌也不耐熱，在60℃下加熱15分鐘即易被殺滅，故在食用前充分加熱煮熟是最好的預防方法，並儘量避免生食。

若生鮮食品與熟食同時存放於冰箱中，熟食應覆蓋完整並置於上層，以免受到生鮮食品的污染。食藥署提醒，預防腸炎弧菌食品中毒，應遵守「清潔、加熱、冷藏」三大原則，才能讓您在大啖海鮮之餘，吃得安心又放心。

資料來源：健康醫療網