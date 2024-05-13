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她在TikTok自爆被診斷心理病態 揭露從小愛看這些血腥內容

世界新聞網／輯
TikTok網友「victhepath」表示自己有心理變態性格，並說她從小就喜歡大屠殺等血腥內容。(擷取自TikTok @victhepath)
TikTok網友「victhepath」表示自己有心理變態性格，並說她從小就喜歡大屠殺等血腥內容。(擷取自TikTok @victhepath)

TikTok網友「victhepath」表示自己被診斷有心理病態，她從小就對大屠殺、活人獻祭等血腥內容感興趣。科學家發現，因為該種性格的人缺乏同情心且喜歡腥羶色內容，因此對暴力和扭曲的故事特別感興趣。

@victhepath

I was obsessed with a lot of things as a kid #antisocialpersonalitydisorder #psychopath #aspdawareness #psychopathdiary #aspd #femalepsychopath #psychopathy #chroniclesofapsychopath #highfunctioningpsychopath #psychpathyspectrum #specialinterest

♬ original sound - Vic Path

每日郵報（Daily Mail）報導，「victhepath」在TikTok上揭露自己小時候「病態」的興趣，她說二戰中的大屠殺、古馬雅文明的活人獻祭和初版的格林童話內容特別吸引她。

「victhepath」說，她小學三年級時在學校的書展上看到一本名為大屠殺的小黑書，她躲在桌下讀了一個小時，之後她為該主題著迷，八年級時到華盛頓特區旅行，她選擇去大屠殺博物館而非國立自然史博物館。

「victhepath」說她也很喜歡初版格林童話的病態內容，包括一個名為「強盜新郎」的故事，描述一群歹徒將一位少女抓到地下藏身處，他們逼她喝酒喝到心臟破裂後將她衣服扒光，再把她分屍。

英國安格里亞魯斯金大學的研究指出，心理變態者受暴力或血腥故事吸引是因為他們尋求刺激或堅持展現支配，這或許能解釋「victhepath」的特殊愛好；被診斷為心理變態者通常都會展現反社會人格、不誠實、不負責任、缺乏憐憫和同理心。

研究發現，心理變態者對於血腥或殘忍的內容所展現的情緒反應較小，這讓他們可以沉浸在相關內容，因為他們不像一般人會產生不適或反感。

研究指出，1.2%的美國成年人在臨床上被認為有顯著的心理病態性格，但在監獄中，這個比例數字有顯著增加，15%至25%的囚犯表現出相關性格。

博物館 TikTok 監獄

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