高度近視、3C藍光過度使用 30多歲白內障不罕見

隨著年輕人高度近視、人手一機3C藍光高科技用品，臨床醫師看到40到50歲患者漸增，30多歲患者也不少見，白內障有年輕化趨勢。圖為示意圖。(Pexel)

過去白內障好發於60歲以上、盛行率約80%，但隨著年輕人高度近視、人手一機3C藍光高科技用品，臨床醫師看到40到50歲患者漸增，30多歲患者也不少見，白內障有年輕化趨勢。

白內障是一種因眼球水晶體混濁，導致視力模糊的眼疾，根據衛生福利 部中央健康保險 署統計，民國109年因白內障相關疾病就醫人數約110萬人，到了111年增加至119萬人，其中約25萬人進行人工水晶體置換手術。

敏盛綜合醫院眼科主任賴威廷今天在衛教記者會中指出，原本60歲以上8成都有白內障問題，這幾年臨床跟統計卻發現，60歲以下患者持續增加，尤其40到50歲增加約5成，因此台灣白內障手術年年增加，從109年24.4萬人，增長至111年約25萬人，以約5%的比例增加。

白內障也反映視力退化、用眼不當的結果，開業眼科診所總院長林丕容表示，現代人因「三高 」導致白內障報到，首先當然就是人口結構「高齡化」，水晶體如同相機變焦鏡，老化失去彈性，變焦功能跟著變差。

林丕容說，再來就是高度近視，台灣高度近視人口世界數一數二，而「高科技」的發生，在人手一機情況下，加速白內障發生，遇過不少30多歲患者，因高度近視、過度使用3C，導致水晶體失去彈性，開始出現看遠看近都模糊、畏光等症狀。

開業眼科院長張正忠說明，3C藍光造成近視、乾眼、青光眼、老花眼、白內障等問題，眼科手術日新月異，強調微創化、精準化以及個人化治療，大幅縮短術後復原時間，並降低眼睛乾澀、夜間眩光等副作用，醫材不斷進步，提升患者術後生活品質。