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主動脈嚴重狹窄有3大病因 嚴重恐猝死 該如何治療？

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

83歲張女士出現呼吸喘、下肢水腫、胸悶等症狀，住院檢查發現其心臟主動脈瓣嚴重狹窄。台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫表示，考量到張女士高齡且有多重慢性共病，因此在與家屬討論過後，決定進行經導管主動脈瓣置換手術。

張女士順利完成手術後，在院內觀察一周並未出現任何併發症，術後心臟超音波也顯示主動脈狹窄的情況已經改善，並且沒有逆流現象，目前張女士已健康出院，並定期回診追蹤。

主動脈狹窄可分3大原因 嚴重狹窄有猝死風險

造成主動脈嚴重狹窄的主要原因可分為「退化性」、「先天性」、「風濕性」。台灣國泰綜合醫院心血管中心專科護理師潘姿菁表示，一般來說70歲以上的患者，大部分是以退化性為多，而70歲以下則是以先天性、風濕性為主。

簡韶甫提到，退化性主動脈狹窄通常與年齡、吸菸、高血壓、糖尿病、高血脂、代謝症候群等有關，而風濕性主動脈狹窄則和β溶血性A群鏈球菌感染有關，不過隨著疫苗普遍施打，預計未來會愈來愈少。

而主動脈狹窄主要會有心絞痛、昏厥、心臟衰竭症狀。簡韶甫表示，若患者出現這些症狀，其平均存活時間分別為5年、3年、2年，而且嚴重的主動脈狹窄還有猝死的風險。

主動脈狹窄如何治療？吃藥有效嗎？

因此，若有疑似症狀應盡早就醫診斷、治療。簡韶甫提到，目前「心臟超音波」是最重要的診斷工具，它除了可顯示主動脈瓣膜鈣化增厚及瓣膜張開困難外，也可經由都卜勒測量，以非侵入性方式，估算主動脈瓣膜的壓力差及主動脈開口面積。

至於治療的方式，潘姿菁表示，目前沒有任何藥物可以改善主動瓣膜狹窄，藥物只能做症狀緩解（如：利尿劑，可以緩解心臟衰竭的症狀），唯一能改善的治療方式為瓣膜置換手術，術式一般可分為開心瓣膜置換術、經導管主動脈瓣置換術、經皮主動脈瓣成形術等三種。

簡韶甫表示，和傳統開心瓣膜置換相比，經導管主動脈瓣置換術的傷口較小、復原速度較快，而經皮主動脈瓣成形術，可能會有中風、嚴重主動脈閉鎖不全等併發症，而且再狹窄率較高，目前僅限於緩和治療及銜接至主動脈瓣膜置換手術的過渡治療。

每個患者的狀況不同，適合的治療方式也不同。潘姿菁提醒，面對手術，患者應與醫師討論最適合的術式，而手術後也應定期返診、藥物管理、密切注意相關症狀。

【本文授權轉載自健康醫療網

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