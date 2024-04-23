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多發性骨髓瘤 新藥讓存活期倍增

記者蔡怡真
多發性骨髓瘤是體內漿細胞出現病變所引起。(圖/123R)
多發性骨髓瘤是體內漿細胞出現病變所引起。(圖/123R)

血液性癌症近年的治療大有進展，多發性骨髓瘤就是一個鮮明的例子。「一名住在恆春的難治型多發性骨髓瘤患者，因疾病併發症侵襲骨頭加上腫瘤壓迫，每次北上到台中看診都要坐輪椅，使用了anti-BCMA類的新藥後，阻止了病況惡化，患者已經可以正常走進門診。」台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林興奮地說。

多發性骨髓瘤是體內漿細胞出現病變所引起，以多發性病變和影響血液系統為特徵，會引起骨折、高血鈣及腎衰竭等併發性。滕傑林指出，初診斷的病人，2/3有骨頭疼痛，另外1/3已有腎臟併發症，病況惡化到連自主生活都很難；傳統治療病人約兩到三年的存活率，但近年藥物發展快速，五成的患者存活率可延長到五年。

由於99%的漿細胞具有B細胞成熟抗原（B-cell maturation antigen，BCMA），最新的藥物就是作用在此，與CD3 (+) T細胞接受體結合後殺死癌細胞，目前被核准用於曾接受四線治療的難治型或復發型患者，1/3難治型的病患可以得到完全緩解，目前仍未健保給付。

實際上，多發性骨髓瘤是一個治不好、但要好好治療的疾病。滕傑林指出，新診斷的患者，第一線用藥後只有一成的機會成為難治型；使用到第二線用藥後，難治的比例從一成升到三至四成，到了第三線用藥後，難治型增加到六成。

新藥的加入可以大幅提升病人的生活品質，減少後遺症產生的醫療及照護成本，各界應思考如何解決財務的困難，讓病人更早使用到藥物，達到最好的效益。

併發症 腫瘤 癌細胞

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