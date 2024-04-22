眼皮跳到兩眼幾乎張不開 眼瞼痙攣症 女多於男

「眼瞼痙攣症」好發於50至60歲民眾、女性多於男性；示意圖。（圖／123RF）

「左眼跳」可能不是財運到！台灣一名53歲電腦工程師，幾個月前開始偶爾出現左側眼皮跳動現象，最嚴重時跳到兩眼幾乎張不開，心情與工作大受影響，就醫才發現是「眼瞼痙攣症」，經藥物及肉毒桿菌素眼周局部注射治療後已改善。醫師提醒，此疾病好發於50至60歲民眾、女性多於男性，患者初期常會有眼睛疲勞痠脹、畏光或乾眼症等症狀。

50-60歲民眾易發生

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓說，眼瞼痙攣症（Blephalospasm）屬於一種特殊的局部肌張力異常症，大部分發生原因不明，其他續發性的致病原因，包括腦炎、巴金森氏症、止吐藥或精神疾病藥副作用所致，好發於50至60歲間，男女發生比例為3比7。

黃啟訓指出，患者在初期常會有眼睛疲勞痠脹、畏光或乾眼症等症狀，接著通常會先有眨眼次數增加的症狀，眼瞼緊閉的現象也會愈發嚴重，甚至可能讓眼睛幾乎張不開。

由於早期症狀較不明顯，黃啟訓表示，一半的個案從發病到正確診斷往往需至少1年以上的時間；三分之一的病人會因此引發焦慮症，甚至憂鬱症 ，文獻統計發生率約萬分之一，但因為檢查困難，實際發生率可能被低估。

在治療方面，黃啟訓說，目前治療眼瞼痙攣症常用的口服藥物，有抗乙醯膽鹼藥、多巴胺藥物、鎮定劑和肌肉鬆弛劑等，但口服藥物治療的效果往往有限；其餘治療選擇，則是在眼眶周圍局部注射肉毒桿菌素，一般在注射後1至2周內即可完全恢復正常，注射一次療效約可持續3至4個月。

持續2周未改善應就醫

黃啟訓提醒，如果眼皮跳動持續超過2周仍未改善，甚至跳動情況已影響日常生活，應盡早就醫，不過民眾如果確診眼瞼痙攣症，也不要太過緊張，只要做出正確的診斷，並及早接受適當的治療，一般都可以很快得到良好的療效，尤其早期進行有效治療，更有助於明顯改善生活品質，也避免引發無謂的焦慮和憂鬱。