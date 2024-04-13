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含鈣發泡錠喝多恐高血鈣 醫提醒2大服用重點

中央社台北13日電
發泡錠可能含有大量的鈣、磷或其他礦物質，在特定條件下，例如含有高鈣的補充劑如果過量服用，卻未被身體充分吸收，確實可能增加腎結石的風險。圖為示意圖。(Pexels)
發泡錠可能含有大量的鈣、磷或其他礦物質，在特定條件下，例如含有高鈣的補充劑如果過量服用，卻未被身體充分吸收，確實可能增加腎結石的風險。圖為示意圖。(Pexels)

常見喝發泡錠補充營養物質，坊間流傳喝多了恐增腎結石風險。醫師今天提醒，含高鈣補充劑若服用過量，主要擔心引發高血鈣症，應按指示食用，且避免同時重複吃同性質保健食品。

現代人生活作息飲食不正常，發泡錠具快速溶解、易於攝取的特性，成為許多人補充礦物質、營養素的選擇。然而，坊間流傳「常喝發泡錠，會導致腎結石」說法。

衛生福利部食品藥物管理署近日在食藥闢謠專區說明，發泡錠可能含有大量的鈣、磷或其他礦物質，在特定條件下，例如含有高鈣的補充劑如果過量服用，卻未被身體充分吸收，確實可能增加腎結石的風險。

食藥署強調，飲用發泡錠與腎結石風險間的關聯並非絕對，取決於多種因素，包括個體的健康狀況和生活方式，建議須按照產品標示的建議劑量食用，且避免長期過量食用，特別是含有高濃度礦物質的補充劑。

根據衛福部國民健康署網站，不同年齡的每日鈣質攝取量，4到6歲為600毫克；7到9歲800毫克；10到12歲1000毫克；13到18歲增加為1200毫克；19歲以上為1000毫克。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任、腎臟科系教授級主治醫師顏宗海今天接受媒體電訪指出，服用過量可能引起高血鈣症，副作用包括噁心、嘔吐、便秘等，若確定是因為服用保健食品導致，症狀輕微者停止服用後多半就能緩解，嚴重則須住院治療。

他提醒，務必按照外包裝指示服用，就算是從國外購入產品，標準可能與台灣不同，但當地食品藥物單位在制定標準時，都會考量人體健康，另一個重點就是避免同時間重複吃同性質的保健食品，這樣也會有過量風險。

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