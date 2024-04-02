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3歲高冷兒童熟背三字經、20多首唐詩 被診斷為「孤獨症」

世界新聞網／輯
孤獨症又稱自閉症，是一種在兒童發育早期出現並持續終身的神經發育障礙；示意圖。（圖／123RF）
孤獨症又稱自閉症，是一種在兒童發育早期出現並持續終身的神經發育障礙；示意圖。（圖／123RF）

中國一名3歲兒童「星星」（化名）能熟練背誦三字經和20多首唐詩，但幾乎不跟家人與小朋友交流，被親友和鄰居評價「高冷」。上幼兒園後，星星完全無法進入集體生活狀態，在老師的建議下到醫院就診，被診斷為「孤獨症」(又稱自閉症)。

極目新聞報導，星星家境優渥，父母在海外工作，他一直由爺爺奶奶養育。爺爺奶奶都是高級知識分子，很注重孫子的教育，星星也很聰明，不到三歲就能背誦不少古詩詞。但是孩子不喜歡跟爺爺奶奶溝通，出門也不與小朋友玩耍，甚至「看都不看一眼」，被鄰居和親友稱為「高冷寶寶」。

去年9月，年滿三歲的星星開始了他的幼兒園生活。在幼兒園裡，他非常不適應，從不與老師和同學交流，喜歡自言自語，上課時還會隨便下座位。老師們耐心引導教育了星星兩周，情況卻毫無改善，就建議爺爺奶奶帶他到醫院看看。

在湖北省婦幼保健院兒童保健科主任汪鴻的門診，爺爺奶奶和醫生多次呼喊星星的名字，他都毫無反應，只是用眼睛偶爾瞟一下評估醫生。更換評估物品時，星星非常難以接受，大發脾氣，很難安撫，也幾乎沒有模仿的行為。

在汪鴻的引導下，爺爺奶奶回憶了孩子的日常特點，比如叫他的名字沒有應答，但是開門或打開電視，他會立即跑過來；喜歡將家人的鞋子排成一排等。通過全面檢查和評估，星星被確診是輕度孤獨症，需要進行孤獨症的系統治療。

「孤獨症？孩子會講話呀，他都會背詩呢。而且家裡沒人有這種疾病，孩子長大一些是不是就好了？」得知孫子是孤獨症患兒，爺爺奶奶一時難以接受。

「詩詞的背誦是刻板的重複記憶，但孩子不具備與人溝通的行為能力。」在汪鴻的耐心解釋下，家人終於接受了孩子的病情。在湖北省婦幼早期發展訓練中心暨湖北省兒童發育行為中心，老師們為星星制訂了系統的課程培訓，包括生活自理、學習能力、家庭規畫、家庭康復和營養干預等多方面。

報導指出，經過半年的訓練，星星有了明顯的進步，春節後再次回到幼兒園時，老師驚喜地發現他能進行基本的溝通和交流，也能聽懂一些教學指令。看到孫子的變化，爺爺奶奶非常高興，一直堅持帶他做干預治療。「星星屬於高功能孤獨症，而且確診和干預訓練的較早，家庭配合訓練做得也比較好。如果繼續堅持醫護家教相結合的訓練，星星有望能在6歲時進入小學校園，逐步融入正常的學習和社會生活。」汪鴻表示。

孤獨症又稱自閉症，是一種在兒童發育早期出現並持續終身的神經發育障礙，是一組以社交溝通障礙、興趣或活動範圍狹窄以及重複刻板行為為主要特徵。

汪鴻說，不少家長覺得孤獨症就是不開口講話，會講話的孩子就不是孤獨症。其實，孤獨症的種類有很多，表現也有很多種，但社交缺陷是比較明顯的表現，如果家長觀察到孩子有社交方面的問題，比如不搭理人、不能準確表達自己等情況，就要及時帶孩子來就診咨詢，如若確診需要盡早進行科學系統干預。

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