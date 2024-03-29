減少麻醉風險 醫：術前2周體能訓練

醫師表示，麻醉過程中會進行全程睡眠監控，降低意外清醒可能；示意圖。（圖／123RF）

麻醉是手術治療中至關重要的環節，不過許多民眾對於麻醉感到未知，相當憂心。

台大醫院麻醉部醫師劉治民說，以台大為例，由於收治急、重、難、老、病、衰等高風險族群患者較多，因此麻醉併發症 風險相對高，但台大的麻醉死亡率仍非常低；而麻醉死亡率在全球統計上，在病患身體狀況不良的情況下，因麻醉而直接導致死亡的風險，大於因手術而直接導致的死亡風險，全球確實都面臨這樣的狀況。

「因此術前病患開始自行準備相當重要。」劉治民表示，若病患能夠在術前兩周從事一些體能訓練運動，同時有醫療團隊介入提供適合的營養補充，預後狀況其實就可以相當好，是預防醫學的延伸。

不過，患者在手術過程當中，也可能術中甦醒，造成許多民眾擔憂之一。劉治民說，麻醉有三要素，第一是睡眠、第二肌肉放鬆、第三疼痛阻斷，三項都可以單獨處理，不會因甦醒而有疼痛感，而麻醉過程中會進行全程睡眠監控，降低了七成意外清醒可能。

至於半身麻醉是否就比全身麻醉低風險？劉治民指出，手術麻醉都屬於綜合性的麻醉，鎮靜舒眠狀態下執行高侵入性手術，是為了緩解病患焦慮情緒，也降低病患心血管不穩定，例如血壓飆高、心律不整，因此會結合舒眠加上半身麻醉或是區域止痛，沒有誰比較安全，都是綜合性的評估，這也是民眾常有的迷思。