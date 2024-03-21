大S爆孕期遭7.7公斤「哈利波特精裝書」砸 醫曝搶救黃金15分鐘

汪小菲和大S離婚兩年多，還有許多官司在打。（本報系資料照片）

藝人徐熙媛（大S ）與汪小菲 離婚後官司糾紛不斷，今日大S又發聲明，曝汪小菲在懷孕期間動粗，不僅將她推倒在地，更「抄起哈利波特 精裝版砸向我」引起網友熱議。婦產科醫師表示，孕產婦在孕期摔倒或腹部受撞擊很容易導致胎盤剝落、早產，嚴重甚至可能流產，若持續疼痛超過15分鐘，務必趕緊送醫。

大S今發布臉書貼文，再揭與汪小菲婚姻期間發生的爭執事件。她表示，「你（汪小菲）喝多動手推倒我妹妹，我大著肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特精裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。」

網友熱議「哈利波特精裝版」有多重？有網友表示，一整套重達7.7公斤，但無論精裝版或平裝，重點是抄物品砸人讓人震驚。

對此，新光醫院不孕症中心生殖中心主任、婦產科醫師李毅評表示，臨床上不少孕婦因為「騎機車」緊急煞車撞到腹部，導致胎盤剝離、早產，甚至流產，即使只有40、50公里的時速，傷害還是很大。

孕婦在孕期時得特別得注意情緒管理。李毅評說，情緒波動大、緊張的情緒容易讓子宮收縮，血壓也容易升高，會建議孕婦保持平常心，儘量心平氣和；且懷孕期間孕婦受到荷爾蒙變化影響，容易不舒服、害喜，情緒也容易不穩定，而男方不會因為懷孕受到身理影響，臨床上會建議即使雙方都有錯，也建議男方退讓一些。