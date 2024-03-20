一滴緩解紅眼 醫：恐掩蓋潛在疾病

紅眼緩解眼藥水讓血管收縮，雖然短時間讓眼睛變白了，但可能掩蓋背後嚴重的問題；示意圖。（圖／123RF）

很多人有這樣的經驗，眼睛充血時，隨手掏出眼藥水，滴一滴清涼舒適，馬上緩解紅眼。眼科醫師提醒，這看起來像是保護眼睛的行為，事實上可能使潛在的眼疾變得更嚴重，「這類緩解紅眼的眼藥水，眼科醫師絕不使用。」

美國加州 聖莫尼卡太平洋神經科學研究所的驗光師米歇爾‧霍姆斯博士說，當眼睛受到刺激時（可能是傳染性急性結膜炎或過敏），眼睛前方的血管會充血，讓眼白看起來滿布血絲。這些血管有一個重要用途--透露眼睛發炎的訊號。可能是輕微的問題，如感冒或眼睛進了灰塵，也可能是嚴重的警訊，例如感染、青光眼或角膜擦傷。

紅眼緩解眼藥水就是針對這些血管，使其收縮，讓紅眼看起來不明顯，雖然短時間讓眼睛變白了，但可能讓你誤以為一切正常，掩蓋背後嚴重的問題。紅眼可以幫助醫師發現眼部疾病，及時治療避免惡化。霍姆斯說，隨著眼藥水失效，營養物質和氧氣開始通過這些血管，充血情況會變得更嚴重。如果持續使用並依賴這類眼藥水，潛在的眼疾始終未獲解決，可能導致嚴重的併發症 。

眼睛不適時，霍姆斯建議選擇對眼睛更溫和、不含防腐劑的人工淚液，這通常被視為對眼睛最安全的點眼液。如果持續紅眼，務必及時就醫檢查。