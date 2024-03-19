壯男糞便潛血檢驗 揪出大腸腺瘤

若糞便潛血檢查呈陽性，應盡速就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）

50歲陳先生身體健壯，有著規律慢跑的好習慣。今年初接受大腸癌篩檢，因糞便潛血檢驗呈現陽性反應，建議陳先生接受大腸鏡檢查，在檢查過程中發現陳先生大腸中有數顆瘜肉，於是依照標準流程進行瘜肉切除術並將檢體送交化驗，結果為良性大腸腺瘤，並仔細叮囑需要定期接受追蹤。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院胃腸肝膽科林彥廷醫師表示，癌症 防治原則是早期發現、早期治療。其中，大腸癌篩檢可透過免疫法糞便潛血檢查，檢查糞便表面是否有肉眼看不出來的出血跡象。這項檢查不需要飲食限制，僅需要使用專門的容器與採集勺取得適量糞便後，放入專門的採集管後盡速送回醫院。

林彥廷醫師強調，糞便潛血檢查是安全且方便的篩檢工具，然而這項檢查準確度並非百分之百。除了糞便檢查出現異常結果之外，如果個人有大腸癌家族史、發現大便中有血、有黏液、排便習慣改變（時而便秘，時而腹瀉，或大便口徑改變）、體重異常減輕或持續貧血，都應視為健康的警訊，建議提早就醫接受評估，把握治療黃金時機。

配合大腸鏡 即時切除瘜肉

林彥廷醫師說，若糞便潛血檢查呈陽性，應盡速至消化系內科、胃腸肝膽科或消化系外科就醫，由醫師評估後安排大腸鏡檢查。大腸鏡檢查的價值在於除了可以直接觀察腸道內狀態，醫師亦能即時對於潰瘍或瘜肉等可疑的癌前病變進行切片或切除。

檢查結果粗略分為：正常（不需治療，依照癌症篩檢計畫追蹤即可）、發現瘜肉或其他病灶（依照專科醫師指示追蹤），以及發現大腸癌（依照專科醫師安排接受治療）。根據統計資料顯示，第一期大腸癌接受妥善治療後，五年存活率高達九成。

（本文由健康醫療網提供）