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精神恍惚又失憶小心是癲癇 醫曝：症狀並非只有抽搐

NOW健康／連慧婷報導
圖片來源 ／NOW健康
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22歲的孫同學是位體育健將且成績優異，然而，近2年他開始出現精神恍惚、成績下滑，甚至偶爾會有短暫失憶的情況。起初他不以為意，但問題愈來愈嚴重，才在家人的陪同下前往長安醫院就醫。經過詳細檢查才發現，原來孫同學是罹患了癲癇症，為1種常見但又不易被發現的神經系統疾病。

癲癇發作不只會全身抽搐 正確處理才可避免患者受傷

神經內科楊豫醫師表示，癲癇症簡單來說就是神經細胞的不正常放電，是次腦中風最常見的神經退化疾病。一般民眾最為知曉的發作型態是全身抽搐、雙眼上翻、四肢僵硬，但其實症狀表現會依發作的腦區不同而異，像是暫時的恍神、感到無力，甚至看到閃光或聞到異味。孫同學就是屬於後者，短暫的發作又沒有全身抽搐，使得病情較容易被忽視。

針對癲癇發作的處理方法，楊豫醫師表示，最重要的是避免患者受傷。首先，將周遭危險物品移開，讓病患待在安全區域，等待發作結束。其次，不需要強行阻止患者的動作，也不要將任何東西塞入他們的口中，以免造成額外傷害。最後，觀察患者有無恢復意識。若意識不清或虛弱無力，可讓患者側臥休息，也避免舌頭堵住呼吸道。

癲癇輕微可靠藥物治療 這類型應儘快接受手術

關於癲癇的診斷和治療，楊豫醫師指出，患者需要進行一系列的評估和檢查。好消息是，癲癇並非不治之症，只要規律服藥通常都能得到良好的控制，而孫同學便屬於較輕微的類型，配合藥物治療後，狀況就逐漸穩定了下來，只有少數患者是難治型癲癇，需考慮癲癇手術治療。

楊豫醫師提醒，沒有經過治療的癲癇症將像1顆不定時炸彈，隨時可能引爆帶來危險，因此，若懷疑自身罹患癲癇，務必及時就醫檢查，而已被診斷出癲癇的患者更應該嚴格遵從醫囑進行治療。

NOW健康

中風

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